आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दो पल सुकून के साथ सोने को मिल जाए वहीं बड़ी बात है. लोग दफ्तर से, काम से थककर आते हैं. सोना चाहते हैं. लेकिन घंटों बिस्‍तर पर लेटे रहने के बावजूद नींद नहीं आती. अनिद्रा घर बना लेती है. तनाव, बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही है. तमाम उपाय बताए जाते हैं लेकिन कोई कारगर नहीं. अब डॉक्‍टरों ने एक ऐसा तरीका बताया है, जिसका इस्‍तेमाल अंतर‍िक्ष में एस्‍ट्रोनॉट सोने के लिए करते हैं. अगर आपको भी भरपूर नींद नहीं आ रही है तो यह तरीका अपना सकते हैं.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप इस तरह सोएं जैसे आप महसूस करेंगे कि अंतर‍िक्ष‍ में हों, भरपूर नींद पाने का यह एक छोटा सा मगर बेहद कारगर रहस्‍य है. इस स्‍थ‍ित‍ि को जीरो ग्रेविटेशन करते हैं, यानी शून्‍य गुरुत्‍वाकर्षण. मगर यह स्थित‍ि बने कैसे? इसके जवाब में डॉक्‍टरों ने कहा, जब भी आप बिस्‍तर पर जाएं तो सिर और पैरों को हृदय से ऊपर उठाकर सोएं. आपके शरीर के बीच का ह‍िस्‍सा नीचे की ओर होना चाह‍िए. एक तरह से जैसे आप अपने पैर और सिर के नीचे तक‍िया लगा लें. इससे शरीर भारहीनता का अनुभव करेगा औश्र आपका तनाव कम करने में मदद मिलेगी.

Having trouble sleeping? Try some of these seven techniques our astronauts use to get better sleep in space!

These methods help @NASA_Astronauts sleep well through the disruptions of their natural sleep cycle — and they may help you too: https://t.co/pams55TN5z pic.twitter.com/8vUF4Ozhun

— NASA (@NASA) April 16, 2023