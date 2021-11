Viral : छोटे बच्चे की Cooking देख दंग रह गए लोग, प्रोफेशनल शेफ जैसा बनाया खाना

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) होता रहता है. इस वक्त भी 13 साल के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. ये बच्चा (13 Year Old Street Vendor ) अपनी कुकिंग स्किल्स (13 Year Old Boy Cooking Skills) दिखाकर लोगों को हैरान कर रहा है. बच्चा जिस तरह के प्रोफेशनल शेफ्स (13 Year Old Boy Cooking Video) की तरह काम कर रहा है, वो देखकर आप भी उसकी तारीफ करने लगेंगे.

वीडियो के फूड ब्लॉगर विशाल (Food Blogger Vishal ) ने अपने यूट्यूब चैनल (YouTube Channel) पर शेयर किया है. वीडियो अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और सबका कहना है कि बच्चे की परफेक्शन किसी शेफ की तरह है. बच्चा आलू, स्प्रिंग रोल और मोमोज़ वगैरह बना लेता है. वो अपनी पढ़ाई से इतर परिवार की मदद के लिए ये काम करता है और लोगों से उसे खूब प्यार मिल रहा है.

हनी-चिली पोटैटो बनाने का अंदाज़ देखिए

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दीपेश नाम का छोटा सा बच्चा हनी-चिली-पोटैटो बनाने की तैयारी कर रहा है. वीडियो में फूड ब्लॉगर को अपना बैकग्राउंड बताते हुए कहा कि बच्चा पढ़ाई करता है और अपने परिवार की मदद के लिए ठेले पर आकर डिशेज़ भी बनाता है. वो किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह पहले आलू के फ्राइज़ बनाता है और फिर उसे प्यार और शिमला मिर्च के साथ सॉस में डाल देता है.

लोगों ने दिया बच्चे को प्यार

इस वीडियो को देखते ही लोगों ने बच्चे को भरपूर प्यार दिया है. ज्यादातर लोग बच्चे के टैलेंट से पूरी तरह से प्रभावित नज़र आए. कुछ यूज़र्स ने उसे अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं तो वहीं एक अन्य यूज़र ने बच्चे की मेहनत को सैल्यूट किया. लोगों को बच्चे का अपने परिवार को सपोर्ट करने का विचार भी बहुत पसंद आया. वीडियो को देखकर आप भी कह उठेंगे कि इंसान अपनी उम्र नहीं, काम से बड़ा होता है.

