आ गया वॉट्सऐप और फेसबुक वाला लैंडलाइन फोन! रिसीवर उठा कर सकते हैं बातचीत

आज का समय स्मार्ट फोन्स का है. एक समय था जब लैंडलाइन फोन (Landline Phone) का क्रेज हुआ करता था. उस समय मोबाइल का इस्तेमाल काफी कम होता था. लेकिन इसके बाद समय ऐसा पलटा कि लैंडलाइन धीरे-धीरे गायब ही हो गए. अब लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नजर आता है. इसके जरिये लोग बातें करने से लेकर तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पर भी एक्टिव दिखते हैं. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अब स्मार्टफोन और लैंडलाइन एक हो चुका है तो?

सोशल मीडिया पर एक ऐसे लैंडलाइन की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें मोबाइल के सभी फीचर्स हैं. इस तस्वीर में एक ऐसा लैंडलाइन नजर आ रहा है, जसिमें वॉट्सऐप और फेसबुक तक चलाया (Facebook Whatsapp on Landline) जा सकता है. अगर इतिहास में जाएं, तो पहले लैंडलाइन में कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं हुआ करती थी. इसके बाद समय के साथ उसपर छोटा सा स्क्रीन लगा, जिसपर डायल नंबर नजर आने लगे. इसके बाद तो लैंडलाइन गायब ही हो गया. फिर तो मोबाइल फोन का ज़माना आया और लैंडलाइन बीते समय की बात हो गई.

स्मार्टफोन के स्मार्टस्क्रीन में लोग पूरी दुनिया देख सकते हैं. गेम्स से लेकर तमाम तरह के ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अब ऐसा लैंडलाइन फोन आ गया है, जिसमें आप वॉट्सऐप और फेसबुक तक चला सकते हैं. इसे देख हर कोई हैरान तेह गया. पहले सभी को लगा कि ये फेक तस्वीर है. लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये रियल है. दरअसल, ये एक टेबलेट और रिसीवर का कम्बाइन प्रॉडक्ट है. इसमें सारे ऐप्स यूज किये जा सकते हैं. लेकिन इसके बाद भी ये लैंडलाइन ही है.

The phone is KT5(3C), and it’s actually a wireless tablet with battery and SIM card slot. Even crazier than I imagined! pic.twitter.com/3tJzdGiWiQ

— Niki Tonsky (@nikitonsky) November 29, 2021