कंप्यूटर से भी तेज चलता है तस्करों का दिमाग, टॉफी चॉकलेट के रैपर में भरकर दुबई से ले आए सोना

सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं है अक्सर विदेशों से सोना लाने के लिए लोग उसे छुपाने की ऐसी ऐसी तरकीब निकालते हैं जिसे देखकर आप तो क्या खुद पुलिस भी दंग रह जाती है. कभी व्हीलचेयर की सीट तो कभी लेंगे कि जरिए तो कभी वैसाखी में भरकर सोना और ड्रग्स लाने में जुटे रहते हैं तस्कर. लेकिन अफसोस की अधिकांश वो पकड़े ही जाते हैं. मुंबई पुलिस के हाथ भी एक ऐसी ही तस्कर लगे हैं जिन्होंने तस्करी का सोना छुपाने में ऐसा दिमाग लगाया कि खुद पुलिस का दिमाग भी चकरा गया.

मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्करी का जो वीडियो शेयर किया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. दुबई से आए तस्करों ने चॉकलेट टॉफी के रैपर के अंदर 24 कैरेट सोने के परतें छुपा रखी थी. लेकिन कंप्यूटर से भी तेज दिमाग लगाने के बाद भी वो पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए और 19 लाख के सोने के साथ एअरपोर्ट पर पकड़े गए.

चॉकलेट के रैपर में सोना भरकर तस्करी

मुंबई की कस्टम विभाग ने ट्विटर हैंडल पर तस्करी का जो वीडियो शेयर किया वो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तस्करों की तेज दिमाग का जुगाड़ देख आप सिर पकड़ लेंगे. दुबई से मुंबई आने वाली फ्लाइट में तस्करों ने सोने को टॉफी और चॉकलेट के रैपर्स के भीतर छिपा रखा था. उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पुलिस विभाग चॉकलेट टॉफी के रैपर्स भी उधेड़कर उनकी कारस्तानी उजागर कर देगी. मुंबई एअरपोर्ट पर दुबई से आए तस्करों को कस्टम विभाग ने धर दबोचा. शक होने पर मुंबई एअरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कुछ लोगों को रोका और उनके बैग की तलाशी ली, जहां चॉकलेट टॉफी से भरा बैग दिखा. कस्टम अधिकारियों ने जब चॉकलेट्स की परतें हटाना शुरू किया तो, वो दंग रह गए चॉकलेट के ऊपर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई थी.

(1/4)During the scanning of baggage of a pax from Dubai on 27.09.22, Mumbai Airport Customs seized 24 kt. gold foils totally weighing 369.670 grams valued at Rs. 18,89,014 which were ingeniously concealed in Chocolate Toffees & in two layers of paper packing of Shirts @cbic_india pic.twitter.com/0A7gXNFVRk

