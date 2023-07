ट्रेन में रेंगता नजर आया सांप, यात्रियों में मची भगदड़, वजह और भी हैरान करने वाली

आप सुपरफास्‍ट ट्रेन से जा रहे हों और तभी पता चले कि जिस डिब्‍बे में आप बैठे हैं, उसी में जहरीला सांप घूम रहा है. सुनकर रूह कांप उठेगी. ब्रिटेन में ठीक ऐसा ही हुआ. शिपली से लीड्स जा रही एक ट्रेन में सांप को रेंगते हुए देखकर यात्री सदमे में आ गए. मक्‍के की तरह नजर आने वाले कॉर्न स्‍नेक को ठीक दरवाजे के पास सिर उठाकर चलते हुए देखा गया. ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भागने की कोश‍िश कर रहा हो. ऐसा लग रहा था कि जैसे वह निकलने के लिए रास्‍ता तलाश रहा हो.

सोफी जॉनस्‍टोन नाम की एक मह‍िला यात्री ने ट्विटर पर इसकी तस्‍वीर शेयर की और लिखा, शिपली से लीड्स जाने वाली ट्रेन में अजीब दृश्य. ट्रेन में सांप चढ़ जाने से यात्रियों की जान पर बन आई. एक और यूजर ने लिखा, हे भगवान इस ट्रेन में सांप है. यह घटना यह आरएसपीसीए द्वारा सांप की चेतावनी जारी करने के ठीक एक महीने बाद सामने आई है. पिछले महीने संस्‍था ने कहा था कि गर्म मौसम में सरीसृप अधिक सक्रिय हो जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं, इसल‍िए सतर्क रहने की जरूरत है.

Chaotic scenes on the Shipley to leeds train. Snake moves. Carriage moves 🐍 pic.twitter.com/hVpOK4Hncd

— Sophie Johnstone (@soph_johnstone) July 22, 2023