घर के अंदर सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ गया अजगर, देंखे रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Viral Video: सांप का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर समा जाता है. आज हम जिस सांप के वायरल वीडियो की बात करने जा रहे हैं, उसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे. लंबा-चौड़ा और बेहद खतरनाक. कहा जा रहा है कि ये अजगर है. यहां सांप को घर की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हुए देखा जा रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि ये सीढ़ी घर के बाहर नहीं है बल्कि अंदर है. इसके बावजूद सांप यहां दाखिल हो गया. इस वीडियो का एक-एक फ्रेम आपको हिला कर रख देगा.

इस बेहद डरावने वीडियो को शेयर किया है सुशांत नंदा ने. उनकी ऐसे वीडियो पर खास नजर रहती है. दरअसल वो 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है- हर बार सीढ़ी की जरूरत नहीं होती… अब ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं.

To go up,

One doesn’t need a staircase every time ☺️☺️ pic.twitter.com/UIix7uby89

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 17, 2022