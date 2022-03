दिलचस्प है छोटे से सांप का 'रक्षा कवच', बदबू छोड़-छोड़कर भगा देता है बड़े से बड़ा दुश्मन !

दुनिया में कुछ सबसे ज़हरीले जानवरों (Weird Animals Around the World) में से एक माना जाता है – सांप. सांप की अलग-अलग प्रजातियां (Western Hook-Nosed Snake) होती हैं, जिनमें ज़हर की मात्रा भी कम-ज़्यादा रहती है. यही ज़हर उनकी आत्मरक्षा का हथियार होता है. हालांकि अमेरिका के कुछ इलाकों में एक ऐसा सांप (Snake Uses Farts as a Defense System ) भी पाया जाता है, जो सुरक्षा के लिए ज़हर नहीं, बल्कि बदबू और आवाज़ छोड़ता है.

कोबरा और रैटलस्नेक्स में सबसे खतरनाक ज़हर पाया जाता है, जबकि पायथन और बोआ शिकार को लपेटकर मार डालते हैं, लेकिन वेस्टर्न हुक नोज़ स्नेक अपनी सुरक्षा के लिए किसी ज़हर पर नहीं बल्कि बेहद अजीबोगरीब तरीके (Weird Defense System of Western Hook-Nosed Snake) पर निर्भर करता है. जब भी छोटे से सांप को खतरा महसूस होता है, वो तेज़ आवाज़ में फार्ट करता है.

Fart कर-करके भगा देता है दुश्मन

वेस्टर्न हुक नोज़ स्नेक देखने में छोटा सांप होता है, जिनकी नाक ज़रा ही उठी हुई होती है. जब भी इसे खतरा महसूस होता है, ये अपने मल द्वार से एयर बबल्स छोड़ता है. इसे क्लोकल पॉपिंग (cloacal popping) या डिफेंस फ्लैचुलेंस (defensive flatulence) के नाम से जाना जाता है. इसके ज़रिये शिकारी कनफ्यूज़ हो जाता है और तब तक सांप भाग निकलता है. ब्रूस यंग नाम के एक अमेरिकन रिसर्चर ने डिस्कवर मैगजीन (Discover Magazine) को बताया कि सांप खतरा भांपते ही फार्ट के ज़रिये तेज़ आवाज़ निकालता है.

ये भी पढ़ें- अब मार्केट में आई ‘रोबोट गोट’, आम बकरी से है कहीं ज्यादा फायदेमंद और ताकवर भी !

तेज़ आवाज़ में करता है फार्ट

सांप के फार्ट की आवाज़ 6 फीट की दूरी तक सुनी जा सकती है. ये एक बार में कई बार आवाज़ करता है और कुछ सेकेंड्स के गैप पर होने वाली आवाज़ को सुनकर अन्य जानवर भ्रमित हो जाता है और सांप धीरे से भाग निकलता है. इस पर रिसर्च भी की गई है और पाया गया कि ये सांप का डिफेंस सिस्टम है और वो इसके लिए काफी ताकत का इस्तेमाल करता है. ये अनोखा सांप अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, जो अपनी रक्षा के लिए इस तरह का डिफेंस सिस्टम अपनाता है.

Tags: Animals, Bizarre news, Weird news