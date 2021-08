Spot The Leopard: पहाड़ों से उतरता तेंदुआ ढूंढने में हुआ भेजा फ्राई ! आपको दिखा क्या ?

Spot The Snow Leopard: तस्वीरों में कोई चीज़ ढूंढ निकालने (Find The Object Puzzles) की पहेलियां (Optical Illusion) लोगों को खूब पसंद आती हैं. क्या फर्क पड़ता है, अगर चीज़ को ढूंढने में घंटों लग जाएं, ये तो एक जुनून बन जाता है. कभी झाड़ियों से सांप ढूंढना (Spot the Snake) होता है तो कभी पहाड़ियों से तेंदुआ (Spot The Leopard). लोगों को वायरल पिक्चर्स (Viral Picture) में से चीज़ों को ढूंढना किसी चैलेंज जैसा लगता है.

Twitter पर तेंदुआ ढूंढ रहे हैं लोग

सोशल मीडिया (Social Media) की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) पर आईएफएस ऑफिसर रमेश पाण्डेय (IFS Officer Ramesh Pandey) ने एक फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि इस तस्वीर (Viral Photo) में खतरनाक तेंदुआ (Phantom Cat) छिपा हुआ है. इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है. अगर आप इसे ढूंढ सकें तो ढूंढिए.

Phantom cat….!They are called ghost of the mountains.

If you can locate. @ryancragun pic.twitter.com/sG5nMyqM0S — Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) July 13, 2021

उन्होंने ये फोटो ओरिजनल फोटोग्राफर को टैग भी की है. यह फोटो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर Ryan Cragun ने खींची थी और सबसे पहले ट्विटर (Twitter) पर शेयर की थी. अब ये पिक्चर वायरल हो चुकी है और लोग इसमें से तेंदुआ ढूंढ निकालने में जुटे हुए हैं. इस पहेली में तमाम लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है.

चट्टानों में नज़रें गड़ाए हैं यूज़र्स

कुछ सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ने हार मान ली है, जबकि कुछ चट्टानों के बीच नज़रें गड़ाए तेंदुए को ढूंढ रहे हैं. ये काम ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है, क्योंकि चट्टानों के बीच छिपा तेंदुआ भी चट्टानों के ही रंग का है. यह स्नो लेपर्ड (Snow Leopard) हिमालय (Himalaya) की ठंडी वादियों में पाया जाता है. पहाड़ों के रंग का ही होने की वजह से इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है. इस पिक्चर में फोटोग्राफर ने तेंदुए को चट्टान से उतरते हुए कैद किया है. हालांकि अब तमाम लोग इसे ढूंढते-ढूंढते थक चुके हैं.

It’s mind boggling I still could not find it. https://t.co/4dsJmn9QGA — Sarthak Sahani – SRkay (@iamsrkay) July 14, 2021

अच्छा कर लीजिए शैतान के दर्शन

तमाम लोगों की नज़रें तो अब तेंदुए (Spot The Snow Leopard) को ढूंढकर थक चुकी हैं. हमारे हिंट के मुताबिक ये तेंदुआ पहाड़ी (Spot the descending leopard) से नीचे उतर रहा है. ऐसे में कुछ लोगों ने तेंदुए को ढूंढ निकाला है और बाकियों की सहूलियत के लिए उसे सर्कल बनाकर भी दिखा दिया है.

था न ये बेहद मुश्किल. हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोगों को एक ही तेंदुआ नहीं मिल रहा है, तो कुछ को दो-दो तेंदुए दिख गए हैं.अरे भई, पूरा पहाड़ ही भूरे रंग का है, इसका मतलब ये नहीं कि सब तरफ तेंदुए ही छिपे हैं.

