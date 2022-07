दो लड़कियों को कार में बिठा स्टंट करने लगा लड़का, डिवाइडर से टकराकर बची जान तो पहुंचा जेल

हादसे तो कभी भी हो सकते हैं. इनपर इंसान का बस नहीं चलता. लेकिन इन हादसों को कम करने के लिए इंसान को ही ध्यान देने की जरुरत होती है. अगर जरा सा ध्यान दिया जाए तो इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसे कई हादसों का वीडियो शेयर किया जाता है, जिसमें लापवाही की वजह से बड़े एक्सीडेंट्स होते देखे गए हैं. हाल ही में ऐसी ही लापरवाही की वजह से हुए सड़क हादसे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ.

तेजी से वायरल होते इस वीडियो में सफ़ेद रंग की एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराती नजर आई. लेकिन ऐसा नहीं था कि गाड़ी में अचानक कोई खराबी आने की वजह से ये हादसा हुआ था. हादसा इसमें बैठे शख्स की वजह से हुआ. दरअसल, वीडियो में देख सकते हैं कि कार की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ शख्स दरवाजा खोल बाहर की तरफ लटका हुआ था. वो सड़क पर अपनी बॉडी को कार से बाहर निकाल झूल रहा था. इसी दौरान अचानक कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकरा गई.

स्टंट पड़ा महंगा

वायरल हो रहा ये वीडियो सोलन का बताया जा रहा है. इसमें हाई स्पीड कार में स्टंट करना शख्स को महंगा पड़ गया. कहा जा रहा है कि चलती कार में बाहर की तरफ झूलने की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया था. इसे संभालने के चक्कर में ड्राइवर ने कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया. इसके दूसरे तरफ खड़ी गाड़ियों से टकराती चली गई. कार को चंडीगढ़ का बताया जा रहा है. घटना के समय कार की बैक सीट पर दो लड़कियां भी बैठी थीं. सभी को इसमें हलकी चोटें आई हैं.

#WATCH | HP: A video went viral showing a car jumping over a divider & colliding with railing on NH-5 in Solan; a resident from Amritsar tried performing stunts while rash driving. Vehicle damaged but driver safe. Case filed u/s 279 of IPC in Dharampur PS: Solan Police (25.07) pic.twitter.com/o5ajWRJuiG

— ANI (@ANI) July 25, 2022