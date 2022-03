28 मार्च को धरती से टकराने वाला है सौर तूफान, नासा ने धरती पर आने वाले संकट से किया आगाह

सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. अगर नहीं सुना तो मोटे तौर पर ये समझिए कि सूर्य की सतह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरप्शन्स होते हैं (Electromagnetic eruptions from the surface of the sun) जिससे भारी मात्रा में पार्टिकल्स का फ्लो होता है. इसी घटना को सोलर स्टॉर्म या सौर तूफान कहा जाता है. नासा ने चेतावनी दी है कि यूके वाले हिस्से में पृथ्वी के वातावरण से जोरदार सौर तूफान के टकराने का खतरा है.

पृथ्वी से सौर तूफान के टकराने के समय को लेकर नासा और अमेरिकी नेशनल ओसियनिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमान में अंतर है. नासा ने इस टकराव का वक़्त बताया है 28 मार्च सुबह 6 बजे के करीब. जबकि अमेरिका के NOAA ने 18 घण्टे पहले इस घटना का अनुमान लगाया है. यूके के हिस्से में आसमान में इस दौरान तेज़ चमक देखने को मिल सकती है.

धरती पर आने वाला है सौर संकट !

दरअसल जब सोलर विंड्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड या वातावरण में प्रवेश करती हैं तो तेज़ प्रकाश उत्पन्न होता है. आम तौर पर इसे औरोरा पोलैरिस कहते हैं. उत्तरी ध्रुव में इसे उत्तरी प्रकाश भी कहा जाता है. स्पेस वेदर वीमेन नाम से मशहूर डॉक्टर तमिथा स्कोव के हिसाब से जिस इलाके में भी स्टॉर्म हिट करने के वक़्त दिन का समय होगा वहां हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो इशूज आ सकते हैं. डॉक्टर स्कोवा ने बताया कि इस सोलर तूफान के बहुत जोरदार टकराव का अनुमान है.

शाम को धरती से टकराएगा सोलर तूफान !

इतना ही नहीं डॉक्टर स्कोवा ने ये भी बताया कि इस टकराव का प्रभाव मध्य अक्षांशों तक भी पड़ सकता है (The impact of the collision may also extend to mid-latitudes.). जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग आसमान में सोलर तूफान में टकराने से तेज़ प्रकाश को देख सकते हैं, तो डॉक्टर स्कोवा ने कहा कि न्यूयॉर्क के ग्रामीण इलाकों में इसे देखा जा सकता है. दक्षिणी ध्रुव में न्यूज़ीलैंड और तस्मानिया में ऑरोरा देखा जा सकता है क्योंकि यहां स्टॉर्म शाम के वक़्त हिट करेगा. पर्याप्त अंधेरा होने से प्रकाश देखने की संभावना इन इलाकों में बन सकती है.

