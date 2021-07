Food Challenge: भूखा से भूखा इंसान भी नहीं खा पाएगा ऐसे घटिया फूड आइटम्स, देखकर ही हो जाएगी उल्टी !

El Criminal, Mission Burrito में किसी घाव के जैसा खाने का प्रेजेंटेशन होता है. (Credit- El Criminal, Mission Burrito)

96oz Steak Challenge के तहत 3 किलो के मीट को तरह-तरह की चीज़ों से सजाकर पेश किया जाता है. (Credit- (96oz Steak Challenge, The Ashville Steakhouse)

BBQ Challenge के बेहद अजीब खाने को अब तक दुनिया में सिर्फ एक शख्स ही खा सका है. (BBQ Challenge, BARE Grills)

Who Dares Wings के 25 विंग्स को 5 ऐसे सॉसेज़ में पेश किया जाता है, कि देखकर ही आप भाग खड़े हों. (Who Dares Wings, Greene King)

खाना खाने के शौकीन (Foody People) लोगों को तरह-तरह की चीज़ें ट्राय करने का शौक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें एक साथ ज्यादा खाना खाने (Food Loving People) की आदत होती है. ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जो ऐसे-ऐसे फूड चैलेंज (Weird Food Challenge) देते हैं कि पेटू लोगों की आत्मा भी देखकर ही तृप्त हो जाए. चलिए आपको ऐसे ही कुछ फूड चैलेंजे के बारे में बताते हैं.इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मौजूद रेस्टोरेंट का El Criminal का Mission Burrito ऐसा चैलेंज है, जिसे सुनकर ही आपको अजीब लगेगा. इसमें परोसे गए खाने का वज़न एक नवजात शिशु जितना होता है. इसमें 5एलबी का कोलोसल बरीटो तीन तरह के मीट, चावल, पिको दि गैलो, सलाद पत्ते और चीज़ से लोडेड होता है. इसे खट्टी क्रीम और साल्सा से इस तरह सजाया जाता है, मानों ये कोई ताज़ा घाव हो, जिससे खून रिस रहा है. इसके किनारे-किनारे नैचो चिप्स लगाए जाते हैं ये करीब एक फीट लंबा नैचो चिप्स का बेड होता है. साढ़े तीन किलो के इस बरीटो को एक ही शख्स को खाना होता है, जिसे एक टीशर्ट और Heroes Roll of Honour की उपाधि दी जाती है. अब तक इस चैलेंज को सिर्फ एक ही शख्स पूरा कर पाया है.ब्रिस्टल के ही ए और रेस्टोरेंट The Ashville Steakhouse में एक ऐसा चैलेंज दिया जाता है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी पूरा नहीं कर पाया . इसे पूरा करने के लिए आपके पेट में करीब 3 किलो खाना खाने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए. इस डिश में मीट के साथ पांच तरफ से अनियर रिंग्स, ट्रिपल कुक्ड चिप्स, गार्लिक ब्रेड, सब्जियां और सलाद के साथ साथ पेपरकॉर्न और बियरनाइज़ सॉस भी परोसा जाता है. 110 पाउंड यानि 1100 रुपये में ये चैलेंज लिया जाता है. अगर आप इसे पूरे कर पाए तो पूरे पैसे वापस हो जाते हैं. हां, सिर्फ एक ही शख्स को घंटे भर में इसे खाना होता है. अब तक इस चैलेंज को शेज़ रिपब्लिक के एक प्रोफेशनल ईटर ने ही पूरा किया है.इस चैलेंज को अब तक दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स ने पूरा किया है. Beard Meets Food नाम के इस शख्स ने इतना सारा और इतना अजीब खाना घंटे भर में खा लिया, कि आप सोचकर भी दंग रह जाएंगे. BBQ चैलेंज के तहत दिया जाता है एक बेयर ग्रिल्ड बर्गर, फुल रैक रिब्स, स्मोक्ड ब्रिस्केट, पोर्क, चिकन विंग्स, स्मोक्ड सॉस, डर्टी बेकन फ्राइज़, अनियन रिंग्स, डर्टी बर्न्ट एंड फ्राइज़, दो ब्रेड रोल और दो कॉर्न ऑन द कॉब. सुनकर ही आपको चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक घंटे में ये सब कुछ खा लेते हैं तो आपका खाना फ्री है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो 45 पाउंड यानि 4500 रुपये आपको अदा करने होंगे.ये चैलेंज है 25 विंग्स और पांच सॉसेज़ का. Flaming Grill Who Dares Wings challenge के तहत 25 चिकन विंग्स को पांच तरह के अलग-अलग सॉसेज़ के साथ दिया जाता है. इनमें टैक्स स्टाइल बीबीक्यू, स्वीट चिली, स्पाइसी ड्राय रब, पिरी पिरी और TABASCO स्कॉर्पियन सॉस शामिल है. ये सारा खाना भी एक ही शख्स को निश्चित समय में खाना होता है. अगर खाया तो खाना फ्री वरना आपको देना होगा हर्जाना.