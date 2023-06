सोशल मीडिया स्‍क्रॉल करते हुए कई बार ऐसी स्‍टोरी सामने आ जाती है, जो दिल को छू जाए. कई बार तो लगता है कि अपनी कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है. ट्विटर यूजर आयुष गोयल द्वारा शेयर किया गया यह पोस्ट भी आपको ऐसा ही लग सकता है. अपने पोस्ट में उन्होंने अपने जीवन के एक गौरवपूर्ण क्षण को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मां को कम वेतन वाली नौकरी छोड़ने और आराम से रहने में मदद की.

अपने मां की 2 तस्‍वीरें पोस्‍ट करते हुए आयुष ने लिखा, मेरी मां ने सिर्फ 70 डॉलर प्रत‍िमाह की नौकरी की. उनका सपना फुलटाइम मदर और एक अच्‍छी पत्‍नी बने रहने का था लेकिन हालत कुछ ठीक नहीं थे. मुझे आज भी याद है कि जब हम दोनों बाथरूम में खूब रोए थे क्योंकि हमारे पास मेरे कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे. मगर ट्विटर ने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी मां की भी जिंदगी बदल दी है. मेरे 764 दोस्तों का मैं आभारी हूं.

My mum just escaped her $70/month 9-5 to become a full-time mother and wife.

This was her dream.

I still remember when we both cried in the bathroom because we had no money for my college.

Twitter not only changed my life but my mother’s as well.

Grateful to my 764 friends pic.twitter.com/YzvsexDXqk

— Ayush Goyal (@heyAyuush) May 30, 2023