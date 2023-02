पापा की तरह हुनरमंद निकला बेटा, काम देखकर शेफ ने लगाया गले, Video देख भावुक हुए लोग

आपने अक्‍सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि जो काम मैं कर रहा हूं, नहीं चाहता कि हमारा बेटा भी वही करे. क्‍योंकि काम करते समय आदमी तमाम मुश्किलों से गुजरता है. तमाम तरह की दिक्‍कतों से दो चार होता है. कई बार तो लगता है कि छोड़ ही देना चाहिए. पर जब बेटे की बात आती है तो वह नहीं चाहता कि जो परेशान‍ियां उसने झेली हैं, उनका बेटा भी उन्‍हीं मुश्किलों से गुजरे. इसल‍िए लोग कई बार अलग रास्‍ता तलाशते रहते हैं. मगर ज्‍यादातर बच्‍चों की ख्‍वाह‍िश अपने प‍िता की तरह बनने की होती है. क्‍योंकि वह बचपन से बड़े होने तक सिर्फ उनको ही देखता है. उन्‍हें सुपर पॉवर मानता है. पर अब हालात बदलते हैं, बच्‍चे मम्‍मी-पापा से कुछ अलग करना चाहते हैं. इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हुए जा रहे हैं.

ट्विटर पर वाला अफसर ने अपने एकाउंट @ValaAfshar से यह वीडियो शेयर किया है. इसमें एक शेफ अपने बच्‍चे को अपना काम सिखाते हुए दिख रहे हैं. कई लोगों को यह वीडियो देखकर अपने पापा की याद आ रही है. करीब 50 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रेस्‍टोरेंट है. जहां शेफ अपने बच्‍चे को एक खास अंदाज में टमाटर काटना सिखा रहे हैं. पहले वह खुद काटते हैं और महज कुछ सेकेंड में पूरा टमाटर अच्‍छे से कट कर देते हैं. उसके बाद बेटा भी काटना शुरू करता है. आप जानकर हैरान होंगे कि बेटा भी हूबहू उन्‍हीं की तरह टमाटर काटता है और उतने ही समय में. यह देखकर शेफ काफी खुश हो जाते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं.

Do not just buy your children what you never had, teach them what you never knew.pic.twitter.com/y5uytlrCS3

— Vala Afshar (@ValaAfshar) February 28, 2023