प्राइवेट स्कूल में अंदर से बाहर तक लाल रंग से लिखा है SORRY, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर

दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और उनके अलग-अलग कारनामे. एक ऐसा ही कारनामा बेंगलुरू में देखने को मिला. यहां के एक स्कूल में अंदर से लेकर बाहर तक किसी ने गहरे लाल रंग के पेंट से सिर्फ और सिर्फ Sorry ही लिख डाला है. इस हरकत को देखकर लोग दंग रह गए.

इस रहस्यमयी घटना के बुधवार को होने की बात कही जा रही है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं. जिनमें कहीं स्कूल की सीढ़ियों तो कहीं दीवारों पर गहरे लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में Sorry लिखा हुआ है. अब लोगों को हैरानी इस बात पर है कि आखिर ये माफी किससे और क्यों मांगी गई है ?

लाल पेंट से लिखा SORRY

आम तौर पर सॉरी तभी बोला जाता है, जब कोई गलती हुई है, लेकिन ये माफी मांगने का काम ज़रा धीमे से और दिल से महसूस करके होता है. भला यूं पूरे शहर में पेंटिंग करके कौन सॉरी मांगता है? वायरल हो रही तस्वीरों में अलग-अलग जगह पर कही सड़क पर, तो कहीं सीढियों पर तो कहीं स्कूल के अंदर SORRY लिखा गया है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों के शेयर करते हुए लिखा है कि सुनकडाट्टे नाम की जगह पर सड़क और स्कूल के अंदर ये सॉरी लिखा हुआ दिखाई दिया.

Karnataka | ‘Sorry’ painted all over the premises of a private school and on the streets surrounding it in Sunkadakatte

Two bike-borne persons were seen in the CCTV footage. Efforts on to identify and trace them: Dr Sanjeev Patil, DCP West Bengaluru pic.twitter.com/mbrbznwu7x

