मंगल पर फिर दंगल की तैयारी में है स्पेस एजेंसी, खुदाई कर होगी जीवन की खोज !

क्या धरती के अलावा कहीं और जीवन है, क्या किसी और ग्रह पर जीवन के लिए पर्याप्त संसाझन होंगे, क्या कहीं और जीवन को संभव किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के चक्कर में स्पेस एजेंसीज़ चांद और मार्स पर बेतहाशा रिसर्च कर रही हैं. जहां जीवन है उससे ज्यादा चिंता वैज्ञानिकों को वहां की है जहां जीवन की संभावनाओं पर अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है.

जब किसी और ग्रह को पूरी तरह इंसानों के मुफीद नहीं बना देते जब तक चैन से नहीं बैठेंगे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ. ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी (UK Space Agency) लाल ग्रह पर जीवन की तलाश और संभावना की जांच के लिए वहां के नदी, पहाड़ के ज़रिए अवशेष धरती पर लाकर जीवाश्मों के खोज की तैयारी में है. इस मिशन के लिए फंड्स के अप्रूवल के बाद Mars पर जगह-जगह खुदाई कर उनके सैंपल्स से जीवन की संभावनाओं पर खोज शुरु किया जाने वाला है. यूके स्पेस एजेंसी जल्द ही इस योजना पर काम शुरु करने वाली है.

मंगल पर जीवन लाकर ही मानेंगे

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनके पास जीवाश्म या ठोस सबूत हैं कि जीवन पृथ्वी के बाहर मौजूद है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल के रदरफोर्ड एपलटन लेबोरेटरी (A -systems engineer at the Science and Technology Facilities Council’s Rutherford Appleton Laboratory) के एक सिस्टम इंजीनियर डॉ रेन इरशाद (Dr Rain Irshad) का कहना है कि “अगर उन्होंने इन चट्टानों को लाकर उन्हें खोल दिया और उसमें कोई जीवाश्म मिल गया तो ये बेहद रोमांचक और बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बाद ब्रिटेन में मंगल ग्रह पर जीवन की पहली खोज करने का तमगा उन्हें मिलेगा.” उधर नासा के पर्सवेरेंस रोवर ने मंगल पर एक पुरानी झील के पास चट्टानों को खोदकर जीवाश्मों की खोज शुरू कर भी दी है.

Mars पर जीवन की तलाश के बीच मैनचेस्टर में फिर दिखा UFO

इस बीच फिर दिखा UFO

वैज्ञानिकों की मार्स पर जीवन की तलाश के बीच हाल ही में मैनचेस्टर ( Manchester) में आकाश में एक बार फिर से UFO देखे जाने की घटना सामने आई. दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब नज़ारे को न सिर्फ देखा बल्कि इसकी तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए. साथ ही बाकी लोगों से भी इस बारे में जानना चाहा कि क्या किसी और ने आकाश में चमकता UFO देखा है. कई लोगों ने अपने-अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि आसमान में दिखी चमकीली चीज़ क्या हो सकती है? कुछ लोगों ने इसे कोई विमान या रॉकेट कहा. संदिग्ध विमान को दक्षिण मैनचेस्टर के डिड्सबरी और विथेनशॉ के साथ-साथ टेमसाइड में एश्टन-अंडर-लिने में देखा गया है.

