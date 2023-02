कहते हैं न कोई काम मुश्किल नहीं, अगर हौसला हो. सोशल मीडिया पर यूं तो तमाम वीडियो पड़े हैं जिनमें डिलीवरी एजेंट (delivery agents) के संघर्ष की कहान‍ियां हैं. इनसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं. पर इन दिनों ट्विटर पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दिव्‍यांग डिलिवरी ब्‍वॉय को दिखाया गया है. उनकी यात्रा किसी भी आम आदमी को प्रेरणा देने के लिए काफी है. वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं. जोमैटो ने ट्वीट कर उन्‍हें अपना हीरो करार दिया.

छोटी सी चोट लग जाती है तो हम कई बार अपना काम टाल देते हैं. कई बार इसी का बहाना लेकर अच्‍छे-अच्‍छे अवसर मिस कर जाते हैं. पर वीडियो में दिख रहा यह शख्‍स आपको जरूर हिम्‍मत देगा. हिमांशु नाम के ट्विटर यूजर ने @himanshuk783 एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया है. इसमें एक डिलिवरी ब्‍वॉय की कहानी है जो शारीरिक अक्षमताओं को दरकिनार कर खुद के पैरों पर खड़े हैं. उनके चेहरे की मुस्‍कान कई लोगों को हौसला दे रही है.

Hats off to this man #Zomato #zomatoindia pic.twitter.com/36AyCdcPsB

— Himanshu (@himanshuk783) February 8, 2023