महिला के कान में घुस गई ज़िंदा मकड़ी, रेंगती हुई आई नज़र, Video देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Horrific Video of Spider Inside Ear: सोशल मीडिया पर हमें एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिल जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो हमें हंसने-मुस्कुराने का मौका देते हैं तो कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम हैरत से भर जाते हैं और मन में सवाल उठता है- ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के कान के अंदर मकड़ी चलती हुई देखी जा सकती है.

हम सबके साथ भी ऐसा कई बार होता है कि गलती से नाक से सांस के ज़रिये कोई कीड़ा अंदर चला जाता है और वो छींक या खांसी के ज़रिये बाहर आ जाते हैं. हालांकि अगर कान में कोई चीज़ चली जाए तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है. ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिसके कान में सोते वक्त मकड़ी चली गई. दर्द से तड़पती महिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके कान में क्या चीज़ रेंग रही है.

कान में घुस गई ज़िंदा मकड़ी

ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है. जब महिला के कान में मकड़ी घुसी तो वो दर्द से तड़प रही थी. कान में तकलीफ की शिकायत के बाद महिला अस्पताल पहुंचती है, जहां जांच के दौरान महिला के कान में बैठी जिंदा मकड़ी दिखाई देती है. गनीमत ये रही कि डॉक्टर मकड़ी पर टॉर्च से लाइट मारते हैं तो वो धीरे-धीरे निकलकर बाहर आ जाती है. वीडियो पुराना है लेकिन एक बार फिर से ये वायरल हो रहा है. महिला को मकड़ी की वजह से कोई परेशानी हुई या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है.

Imagine finding out this is what’s causing your earache 😱🕷 pic.twitter.com/KV1aYdTXkM

— LADbible (@ladbible) December 13, 2022