सोशल मीडिया में कई बार ऐसे वीडियोज वायरल हो जाते हैं, जिन्‍हें देखकर गुस्‍सा आता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसमें 15 साल का एक लड़का स्‍पाइडरमैन के कपड़ों में घूमता हुआ नजर आता है. वह पार्क में पहुंचता है तभी कुछ लोग आ जाते हैं और उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं. इसके बावजूद वह स्‍पाइडर मैन की तरह बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक लडकी उसका जो हाल करती है कि देखकर आपको भी बुरा लगेगा.

न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का रहने वाला 15 साल का आयडिन पेडोन स्‍पाइडरमैन की पोशाक में घर से निकलता है. वह इधर-उधर करतब दिखाने की कोश‍िश करता है, ताकि उसे अटेंशन मिल सके. तभी कुछ लड़कियां और लड़कों की टोली आ जाती है. पहले तो वह उस पर फब्‍ति‍यां कसते हैं. ताने मारते हैं. फ‍िर उसकी पिटाई करने लगते हैं. तभी एक लड़की आती है और उसके चेहरे पर वार करने की कोशिश करती है. पेडोन चतुराई से पहले वार से बच जाता है, लेकिन जैसे ही वह खुद को संभालता है तो लड़की फिर से पीछे हट जाती है और उसकी नाक पर जोरदार प्रहार करती है और हंसते हुए चली जाती है. उसे एक बाड़ से टकराया गया, और फिर उसने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे पता चला कि उसकी कटी हुई नाक से उसके चेहरे पर खून बह रहा था और बच्चे उसका मज़ाक उड़ा रहे थे.

This is actually disgusting… I hope there were consequences for what they did to that poor boy pic.twitter.com/vQ2hHEDcU4

— FadeHubb  (@FadeHubb) July 1, 2023