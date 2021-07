दावा: बीते 50 साल से एलियन के संपर्क में है पृथ्वी, अमेरिका दुनिया से छिपा रहा है बहुत बड़ा राज

स्पून ब्लेंडर (Spoon Blender) और अपनी माइंड कंट्रोल पावर से CIA को भी दंग कर देने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि धरती और एलियंस का संपर्क (Contact with Aliens for 50 Years) पिछले 50 सालों से है. उरी गेलर (Uri Geller) नाम के इस शख्स का कहना है कि अमेरिका के वैज्ञानिक 50 सालों से एलियंस के संपर्क में हैं. 74 साल के उरी का ये दावा चौंकाने वाला है.उरी गेलर (Uri Geller) बताते हैं कि कि उन्होंने जो देखा था, वो अविश्वसनीय था. उन्हें इंजीनियर वर्नर ने धातु का एक टुकड़ा दिखाया था. उनका कहना है कि उसे छूते ही उन्होंने कहा कि ये इस ग्रह की चीज़ (Contact with Aliens for 50 Years) नहीं है. इसके जवाब में इंजीनियर ने उन्हें साफ तौर पर बताया कि -आप सही हैं और ये टुकड़ा एक UFO का है, जो धरती पर क्रैश हुआ है.उरी गेलर आगे बताते हैं कि ज़मीन के अंदर एक फ्रिज में उन्होंने जो कुछ भी देखा, वो अविश्वसनीय था. हालांकि उनका कहना है कि नॉन डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने की वजह से वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हम एलियंस के संपर्क में थे. वे बताते हैं कि उन्हें ये जानकर खासी हैरानी हुई कि अमेरिका 144 ऐसी जगहों के बारे में जानता है, जहां UFO देखी जा चुकी हैं. उनका दावा है कि वे और भी बहुत कुछ जानते हैं. आपको बता दें कि उरी गेलर वो शख्स हैं, जिनकी माइंड कंट्रोलिंग पावर को देखकर CIA भी दंग रह गया था और उन्हें NASA ने साल 1974 में मैरीलैंड बेस पर आमंत्रित भी किया था.Nature Astronomy नाम के जर्नल में छपी नई स्टडी के मुताबिक वीनस पर मिले बादल भले ही ज़िंदगी जीने की परिस्थितियों के अनुकूल न हों, जुपिटर के बादल जीने की परिस्थितियां बनाते हैं. शोध बताते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रहों पर बादल काफी सूखे हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि जीव सर्वाइव करना जानते हैं. हालांकि अभी तक किसी भी ग्रह पर ज़िंदगी जीने की परिस्थितियां पूरी तरह नहीं मिली हैं, क्योंकि यहां नमी की कमी है. अमेरिका अकेला ही एलियंस को लेकर स्टडी कर रहा है, जबकि ब्रिटेन और बाकी देश किसी सैन्य खतरे को न देखते हुए इस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं.