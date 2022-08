एक सी तस्वीरों के बीच छिपा है 'सबसे अलग' चेहरा, 15 सेकेंड में ढूंढ निकालने का है चैलेंज !

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Optical Illusion) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में लोगों को बहुत सारी एक सी दिख रही तस्वीरों के बीच अलग चेहरा (Find The Different Face) को ढूंढ निकालना है.

अगर कभी भी अपनी नज़रों की धार टेस्ट करनी हो, तो इस तरह के ऑप्टिकल एल्यूज़न के चैलेंज लेने चाहिए. इस ब्रेन टीज़र पज़ल में आपको एक समान चेहरों की भीड़ में एक ऐसा चेहरा ढूंढना है, जो बाकियों से अलग हो. इस तस्वीर में बहुत सारे एक से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बीच एक अलग सा चेहरा भी मौजूद है. बस आपको अपनी तेज़ नज़र का इस्तेमाल करके उसी चेहरे को 15 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकालना है.

तस्वीर में छिपा एक अलग चेहरा

वायरल हो रही तस्वीर एक ही तरह के तमाम चेहरे बने हुए हैं. तस्वीर में हर किसी का चेहरा एक जैसा ही है और उनके साथ एक छड़ी भी है. इस तस्वीर में ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं. आपको इसमें से एक तस्वीर अलग सी दिखाई देगी, जिसे आंखें गड़ाकर आपको ढूंढ निकालना है. शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये काम आपको 15 सेकेंड के भीतर ही कर लेना है. अगर आप ऐसा कर पाए, तो ये आपके औसत से ऊपर आईक्यू और चीज़ों को नोटिस करने की क्षमता बताने वाला है. तो फिर देर किस बात की, फटाफट वो अलग सा चेहरा ढूंढ निकालिए

अगर अब तक नहीं मिला

वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको वो चेहरा मिल ही गया होगा क्योंकि ये आपकी नज़रों से ज्यादा दूर नहीं है. फिर भी अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हिंट ये है कि ये तस्वीर के एक कोने में है, तो आपको ज़रा ध्यान से कोना-कोना छान मारना है.

कोने की तरफ मौजूद चेहरे के साथ जादूगर की छड़ी नहीं है और यही उसे बाकी के चेहरों से अलग कर रहा है.

तस्वीर की पहली लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो कोने की तरफ मौजूद चेहरे के साथ जादूगर की छड़ी नहीं है और यही उसे बाकी के चेहरों से अलग कर रहा है. हमने सर्कल के ज़रिये आपको वो चेहरा दिखाने की कोशिश की है. हमें उम्मीद है कि इस चैलेंज को पूरा करने में आपको मज़ा आया होगा.

