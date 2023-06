ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां आपको बचपन के खेल की याद जरूर दिलाती है लेकिन असल में अब ये बच्चों के खेल से कहीं ऊपर जा चुकी है ये टाइम पास न होकर अब आपके बुद्धि कौशल का परीक्षण बन चुकी है. जिसे सुलझाने में आपके तेज़ नज़र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तस्वीर को देखेंगी नजरें और दिमाग करेगा उसे सॉल्व. ठीक वैसे ही जैसे आजकल एक ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती खूब चलन में हैं, जिसमें एक जैसे ढेर सारे शब्दों के बीच एक अलग या गलत शब्दों के बीच सही शब्द की तलाश कर सुलझानी होगी उलझी हुई पहेली.

Can you spot the different words: भ्रम वाली तस्वीर में ढेर सारे अंग्रेजी के शब्द POST के बीच एक अलग शब्द छुपा हुआ है. जिसके खोजने के लिए 7 सेकंड का वक्त है. तस्वीर में काले रंग से ढेर सारे POST लिखे हुए हैं. उन्हीं के बीच छिपा है एक अकेला अलग शब्द. वो कहां है और क्या है, इसे खोज निकालने वाला जीनियस कहलाएगा.

तस्वीर में खोजना है एक अलग अंग्रेज़ी शब्द

चुनौती के तौर पर पेश की गई शब्द पहेली में एक जैसे ढेरे सारे शब्दों के बीच एक अलग शब्द खोजना है. जो ऐसा छुपा है कि किसी को नज़र नहीं आ रहा. तस्वीर में हर तरफ POST ही लिखा नज़र आएगा. लेकिन इनके बीच एक अलग शब्द भी है. चुनौती के तौर पर जो तस्वीर पेश की गई है उसमें बड़ी चालाकी से एक अलग स्पेलिंग वाला शब्द छुपा दिया गया है. लेकिन वो कहाँ है और वो शब्द क्या है ये ढूंढना आपका काम है आपको बता दें कि वो शब्द तस्वीर में बिल्कुल सामने होकर भी आप की नज़रों से चूक जा रहा है. चलिए मदद के तौर पर बता देते हैं कि वो छुपा हुआ शब्द है LOST. तो झट से सुलझाएंगे ये पहेली.

क्या अब आपको नजर आया आप में ढेर सारे POST के बीच में अकेला छुपा LOST?

सामने होकर भी LOST को खोजने में छूटे पसीने

वर्ड LOST ज्यादातर लोगों को आसानी से दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन अगर आप इसे ढूंढ लेते हैं, तो मान लेंगे कि आपकी आंखें बाज जैसी तेज हैं और आप एक ऑप्टिकल इल्यूजन जीनियस हैं. ठीक है, अगर आप इसे नहीं देखते हैं, तो चिंता न करें, हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं. अगर आप माथापच्ची करने के बावजूद हार मान रहे हैं, तो ऊपर दी गई तस्वीर में देखिए चुनौती का हल.

