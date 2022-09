जिस टीम को लोगों ने दिए 'ज़ीरो' वोट, वो बनी चैंपियन; अब वायरल हो रहा है पुराना ट्वीट

नई दिल्ली. श्रीलंका की टीम एशिया की चैंपियन बन गई है. रविवार देर रात श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया. हाल के दिनों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए ये बड़ी राहत की खबर है. बता दें कि श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप जीत कर देशवासियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले श्रीलंका को कोई भाव नहीं दे रहा था. मैच के दौरान टीवी पर कराए गए पोल में श्रीलंका को दर्शकों ने एक भी वोट नहीं दिया था. यानी इस टीम को लोग अफगानिस्तान से भी कमजोर मान रहे थे.

सुपर 4 से पहले टीवी पर फैन के लिए एक पोल कराया गया. इसमें पूछा गया कि एशिया कप 2022 का चैंपियन कौन बनेगा? इसमें टीम इंडिया को प्रबल दावेदार माना गया. अफगानिस्तान ने दूसरा स्थान हासिल किया. पाकिस्तान को भी कुछ वोट मिले. लेकिन श्रीलंका में फैंस की कोई दिलचस्पी नहीं दिखी. फैंस ने उन्हें कोई वोट नहीं दिया.

Sri Lanka were voted 0% of winning the Asia Cup on 3rd September – a week later they’re the champions. pic.twitter.com/P4Wr1D8prl — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 11, 2022

अब ये ट्वीट वायरल हो रहा है. लोग हर तरफ श्रीलंका की तारीफ कर रहे हैं. जाहिर है श्रीलंका ने अपने ताबड़तोड़ खेल से हर किसी का दिल जीत लिया है.

Good toss to lose boys !! Showed character and passion to play for the country and so proud of each and every one… enjoy the victory as entire country will.. brilliant team effort #AsiaCup2022 👊 — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) September 11, 2022

Congratulations for a fantastic win and most importantly bring back the Sri Lankan brand of cricket that we were renowned for. You brought the cup back home as planned! Enjoy this moment. Next target the World Cup ! — Sanath Jayasuriya (@Sanath07) September 11, 2022

ये जीत सिर्फ श्रीलंका के क्रिकेट के लिये ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर भी काफी मायने रखती है . एक समय पांच विकेट 58 रन पर गंवाने के बाद भानुका राजपक्षा के 45 गेंद पर नाबाद 71 रन की मदद से श्रीलंका ने छह विकेट पर 170 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तानी टीम 147 रन पर आउट हो गई जबकि एक समय उसका स्कोर दो विकेट पर 93 रन था. तेज गेंदबाज प्रमोद मधुशान ने चार ओवर में 34 रन देकर चार और लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने चार ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट लिये. हसरंगा ने 17वें ओवर में तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. (भाषा इनपुट के साथ)

