पिता ने स्टार्ट अप ओनर बेटी के लिए भेजा रिश्ता, लड़की ने दे दिया नौकरी का ऑफर !

Woman Offers Job to Matrimonial Match : माता-पिता के लिए बेटियों की शादी एक बड़ा काम होती है. खासतौर पर अगर बेटियां पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर हों, तो उनके लिए दूल्हे की तलाश थोड़ी और मुश्किल हो जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ बेंगलुरू में रहने वाले एक पिता के साथ. उन्होंने अपनी स्टार्टअप चलाने वाली बेटी के लिए दूल्हा ढूंढा, तो बेटी ने रिश्ता बनाने के बजाय उसे नौकरी (Start Up Owner Offers Job to Matrimonial Match ) ऑफर कर दी.

कामयाब वैवाहिक रिश्ते बनाने के लिए तरह-तरह के मैट्रीमोनियल प्लेटफॉर्म्स (Matrimonial platforms) आजकल मौजूद हैं. ये दो एक जैसे लोगों को मिलाने का काम करते हैं. माता-पिता भी आजकल बच्चों के रिश्ते के मामले में इन पर भरोसा करने लगे हैं. उनका मकसद इसके ज़रिये बच्चों को परफेक्ट जीवनसाथी से मिलाना होता है. बेंगलुरू में रहने वाले एक पिता ने भी इसी मकसद से एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर अपनी बेटी को दिया, लेकिन यहां मामला ज़रा अलग हो गया.

बेटी को भेजा रिश्ता, उसे दिखा कर्मचारी

ये अजीबोगरीब कहानी बेंगलुरू में सॉल्ट नाम का स्टार्टअप चलाने वाली उदिता पटेल की है. बाकी माता-पिता की तरह की उदिता के भी पिता ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता चुनकर उसे लिंक भेजा. वो चाहते थे कि बेटी पहले मैट्रीमोनियल मैच से ज़रा बातचीत कर ले, फिर दोनों की मीटिंग फिक्स कराई जाए. उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो अपना फ्यूचर दामाद बनाने वाले हैं, उसमें बेटी को एक अच्छा कर्मचारी नज़र आ रहा है. उदिता ने लड़के से शादी तो नहीं की लेकिन उसे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर ज़रूर दे दिया और इंटरव्यू लिंक शेयर करने के साथ-साथ रिज़्यूमे भी मंगा लिया.

What getting disowned from father looks like. pic.twitter.com/nZLOslDUjq — Udita Pal (@i_Udita) April 29, 2022

वायरल हो गई बाप-बेटी की चैट

उदिता ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी और अपने पिता के बीच की वो चैट शेयर की है, जिसमें उसके पिता कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैट्रीमोनियल साइट से आप कर्मचारी हायर नहीं कर सकते. इस पर उदिता कहती हैं कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा था इसलिए मैने नौकरी ऑफर कर दी. पिता इस बात पर हैरान होकर कहते हैं कि आखिर लड़के के पिता को क्या जवाब दें ? उदिता का ये ट्वीट 12 हज़ार से भी ज्यादा बार पसंद किया जा चुका है, जबकि 1200 से भी ज्यादा लोग इसे रीट्वीट भी कर चुके हैं.

