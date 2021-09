दुनिया के सबसे रहस्यमय देश North Korea में अमीर बच्चों को किडनैप करने की क्या है 'मजबूरी'? जानिए पूरा मामला

उत्तर कोरिया (North Korea) के तानाशाह किम जोंग उन ( Kim Jong-un) कुछ भी कहते रहें, लेकिन इस देश की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे रहस्यमय देश माना जाता है. भूख और गरीबी (Hunger and Poverty in North Korea) के हालात ये हैं कि लोग अपना पेट भरने के लिए अब बच्चों की किडनैपिंग (Kidnapping Children for Ransom) जैसे काम करने से भी नहीं हिचक रहे हैं.

देश के वे लोग जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, वे अमीर परिवार के बच्चों को अगवा करते हैं. इस तरह वो उनसे फिरौती (Kidnapping Children for Ransom) वसूलकर अपने लिए कुछ पैसे जमा कर रहे हैं और उससे खाना खाते हैं. इस तरह के 4 केस नॉर्थ कोरिया (North Korea) में पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए हैं. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त खाने, दवाइयों और ईंधन की भारी किल्लत चल रही है.

भूख ने लोगों को भुला दी है नैतिकता

डेलीमेल के मुताबिक देश में भुखमरी ने लोगों को पागल कर रखा है. पिछले महीने 6 साल की एक बच्ची को सॉन्गचोन काउंटी में नदी के किनारे खेलता हुआ देख किसी ने अगवा कर लिया. उसे 30-40 साल के ऐसे शख्स ने बंधक बनाया था, जो उसके परिवार को अच्छी तरह जानता था. इसके अलावा यैंडोक काउंटी से एक 10 साल के लड़के को भी अगवा किया जा चुका है. दो और बच्चों को रयांगैंग प्रोविंस से किडनैप किया गया था. इन सभी केसेज़ में बच्चों के घर से फिरौती की डिमांड की गई थी और किडनैपर्स ने बताया कि उनके पास खाने को नहीं था, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए थे. अब माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो चुके हैं.

बुरे हैं उत्तर कोरिया के हालात

जनवरी 2020 से ही खबरें आ रही हैं कि उत्तर कोरिया में अकाल जैसी स्थिति है. इससे पहले भी यहां 300 रुपये में एक केला मिलने की खबर आ चुकी है और अब लोगों की नौबत भूख से मरने की आ गई है. खाने-पीने की सामान्य चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं और दवाइयां- स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराई हुई हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया में सब कुछ ठीक-ठाक है. देश पर लगे प्रतिबंधों (Sanctions on North Korea) ने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है. इसी बीच तानाशाह किम जोंग उन का भी वज़न ड्रामैटिक तरीके से घटा हुआ नज़र आया, जिसे उसका प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है. किम जोंग उन के दुबले होने की तस्वीरों पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.