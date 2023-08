The Deadly Portuguese Man O’ War: पुर्तगाली मैन ओ’वार ऐसा घातक समुद्री जीव है, जो जेलीफिश जैसा दिखता है. देखने में काफी सुंदर यह समुद्री जीव इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए तो जब ब्रिटेन के समुद्री तटों पर इस ‘भयानक समुद्री शिकारी’ को देखा गया तो वहां लोगों को चेतावनी दी गई कि इन्हें ना छुएं क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान तक जा सकती है.

जानलेवा है इसका डंक

डेलीस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के समुद्री तटों पर आए पुर्तगाली मैन ओ’वार के डंक में पाया जाने वाला जहर इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है. पुर्तगाली मैन ओ’वार जीव जहरीले नेमोटोसिस्ट से ढके हुए है, जो मछलियों को मारने और लोगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है.

‘ब्रिटानिका’ की रिपोर्ट के अनुसार, पुर्तगाली मैन ओ’वार के डंक मारने पर इंसानों के बहुत तेज दर्द होता है. उनके शरीर पर लाल धब्बे और छाले हो जाते हैं. डंक के जहर से बुखार, सदमा, हार्ट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए पुर्तगाली मैन ओ’वार का डंक मारना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है.

ब्रिटेन में कहां देखे गए ये जीव

प्लायमाउथ में वेम्बरी समुद्र तट [Wembury beach] और सीटन समुद्र तट [Seaton beach] पर पुर्तगाली मैन ओ’वार खतरनाक जीव को देखे जाने की पुष्टि की गई है. वेम्बरी मरीन सेंटर ग्रुप का कहना है कि स्थानीय लोगों ने इन जीवों की तस्वीरें ली थीं और लोगों को चेतावनी दी थी कि उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे इस जीव को ‘न छुएं’, क्योंकि इसका डंक मारना उनकी जान तक ले सकता है.

Something truly out my nightmares the Portuguese Man-O-War were have been spotted in Wembury picture from Devon Wildlife Trust volunteer, Samantha Barnes #notajellyfish pic.twitter.com/L9InwMp5Tp

— Tim Webster (@Geology_Tim) August 25, 2023