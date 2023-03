इस तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? 99 फीसदी लोगों ने दिया गलत जवाब, आप भी ट्राई कीजिए...

Optical Illusion Baffling Minds: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है.

मज़े की बात ये है कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं ढूंढना है बल्कि इस तस्वीर को सिर्फ ध्यान से देखना है. वैसे तो फोटो सिंपल सी है लेकिन इसने लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये तस्वीर दरअसल किस चीज़ की है. आप भी इसे गौर से देखिए कि आपको इसमें क्या दिख रहा है – बीच पर अंधेरी रात या फिर कुछ और …

तस्वीर देखकर सिर खुजा रहे हैं लोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुहम्मद नाम के शख्स ने इस तस्वीर को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है- ‘अगर आपको बीच, समंदर, आकाश, चट्टानें और सितारे दिख रहे हैं, तो आप कलाकार हैं.’ वैसे हम सभी को तस्वीर में यही सब तो दिख रहा है. सोचिए, अगर ये इतना आसान होता तो भला हम इसे आंखों का भ्रम या फिर ऑप्टिकल एल्यूज़न क्यों कहते? तो ज़रा तस्वीर पर गौर फरमाइए और समझ जाइए कि तस्वीर किस चीज़ की है. 99 फीसदी लोग ये चैलेंज लेकर फेल हो चुके हैं.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS

— Muhammad (@nxyxm) July 2, 2019