रंगीन गुब्बारे देखते ही 'बेकाबू' हो जाता है शख्स, दौड़कर लगा लेता है गले, चूमे बिना नहीं रह पाता !

Weird Obsession Of Old Man : दुनिया में आपने तरह-तरह के लोग देखे होंगे और उनकी अजीबोगरीब इच्छाएं (Strange Obsession) होती हैं. एक शख्स ऐसा भी है, जिसे किसी आदमी या औरत नहीं बल्कि रंग-बिरंगे गुब्बारों को देखते ही कुछ-कुछ होने लगता है. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक गुब्बारे देखते ही शख्स बेकाबू (Man Has Weird Attraction for Balloons) हो जाता है और उन्हें दौड़कर गले लगा लेता है.

TLC के My Strange Addiction शो में आए जुलियस नाम के इस शख्स ने अपने अजीबोगरीब जुनून के बारे में बताया. उसका कहना था कि गुब्बारे (Weird Attraction for Balloons) देखते ही उसे ऐसी फीलिंग आती है, जैसी आमतौर पर अपोज़िट जेंडर को देखने के बाद महसूस होती है. वो चाहकर भी गुब्बारों को गले लगाए और चूमे बिना नहीं रह पाता.

4 साल की उम्र से जारी है एडिक्शन

जुलियस ने शो पर बताया कि उसे सबसे पहली बार 4 साल की उम्र में गुब्बारों से अपने इस खास रिश्ते का एहसास हुआ. वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे और उनकी मां ने उन्हें नीले रंग का गुब्बारा दिया था. जब नर्स ने उसे फोड़ दिया तो वे रात भर रोते रहे. उन्होंने अपनी इस अजीब फीलिंग के बारे में ये भी बताया कि गुब्बारे को फूटते हुए वे देख ही नहीं सकते और किसी इंसान की तरह वो इसे बचाने पहुंच जाते हैं. मनोविज्ञान में इस तरह के लोगों को लूनर कहा जाता है, जो गुब्बारों की ओर आकर्षित हो जाते हैं.

50 हजार गुब्बारों से सजाया है कमरा

आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जूलियस ने अपने सोने के कमरे में कुल 50 हज़ार गुब्बारे लगा रखे हैं और हर गुब्बारे के साथ उनकी एक अलग लव स्टोरी है. वे जब उन्हें गले लगाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में होने जैसा एहसास होता है. यूं तो गुब्बारे निर्जीव हैं, लेकिन जूलियस बताते हैं कि उनके प्यार की वजह से वे उन्हें ज़िंदा लोगों की तरह ही लगते हैं. 62 साल के जूलियस की पत्नी को ये बेहद अजीब लगता है लेकिन उन्होंने अब अपने पति के इस जुनून के साथ एडजस्ट कर लिया है क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है.

