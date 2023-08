घर नया हो या पुराना, उसके अंदर मकड़ियां, चीटियां और चूहे दिखना सामान्‍य सी बात है. कई और भी कीट हैं जो अक्‍सर नजर आ जाते हैं. इनमें से ज्‍यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते और साफ सफाई करा दी जाए तो नजर भी नहीं आते. लेकिन सोचिए आप नए घर में गए हों और घर के अंदर सांप दिख जाए तो क्‍या होगा? एक मह‍िला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. छत से अचानक फुफकार सुनाई देने लगी. मगर बाद में जो हुआ वह काफी डरावना था. इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

मह‍िला को कई दिनों से अपनी छत से आवाजें सुनाई दे रही थीं. एक दिन उसने देखने की कोश‍िश की तो कुछ अजीब नजर आया. फ‍िर उसे इन्‍हें खुद ही हटाने का फैसला किया. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मह‍िला मेज पर खड़ी होकर एक लंबी छड़ी पकड़े हुए है. ऐसा लगता है कि वह कुछ करने जा रही है. फ‍िर अचानक वह छत पर खुले छेद के अंदर छड़ी को घुमाने लगती है.

Just another normal day in Australiao90 pic.twitter.com/SUCNeltwdW

— Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) August 17, 2023