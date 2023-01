अंगूर देख ललचा रहा था बच्चा, बंदरिया ने खींचा पीछे, पब्लिक बोली- मां से बढ़कर नहीं कोई!

वैसे तो इंसान और जानवर और उनका रहन सहन बिल्कुल जुदा होता है. लेकिन बच्चों के प्रति सतर्कता और उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता हर मां की एक सी ही होती है. भले ही वो इंसान हो या फिर जानवर. एक मां अपने बच्चे को हमेशा से ही खतरे से आगाह करने की कोशिश करती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां बन्दरिया ने बच्चों को अजनबियों के खतरे से सावधान रहने का सबक सिखाया.

ट्विटर के @Yoda4ever पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदरिया अपने बच्चे को अजनबियों के हाथों मिले खाने को ना खाने की सीख देती दिखाई दीं. एक शख्स ने बंदर के बच्चे के सामने कुछ खाने का सामान दिया जिसे देख बच्चा लपकने लगा ऐसे में बंदरिया मां ने झट से बच्चे को पीछे खींचा और ऐसा उसने बार बार किया. वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

बंदरिया ने सिखाया अजनबी से दूर रहने का सबक

वायरल वीडियो में एक बंदरिया एक हाथ से आम खा रही थी, वहीं दूसरे हाथ से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटी थी. दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स बंदर के बच्चे को कुछ खाने का सामान देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा खाना देखकर शख्स की तरफ लपकता है बंदरिया माँ उसे झट से पीछे खींचकर कलेजे से लगा लेती है. लेकिन वो शख्स बार बार बंदर के बच्चे के सामने खाने का कुछ ना कुछ सामान ला ही देता है. जिसपर फिर से बच्चा लपकता है. लेकिन मां हर बार उसे अनजान शख्स से दूर करने के लिए बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है. मगर जब आखिर तक शख्स नहीं माना और उसने फिर से अंगूर पेश किया तो मां उस पर गुर्रा उठी.

Monkey teaches her baby not to accept food from strangers.. pic.twitter.com/J3jjzKRGOA

— o̴g̴ (@Yoda4ever) January 22, 2023