कोई परेशानी में हो तो हम सब उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं. यही इंसानियत है. कई बार इस तरह के वीडियो भी आते हैं जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है. ट्विटर पर @TansuYegen नाम के यूजर ने ऐसा ही एक वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा.

कांपने लगते हाथ तभी अनजान शख्‍स ने बढ़ाया मदद का हाथ

वीडियो में दिख रहा क‍ि पार्किंसन बीमारी (Parkinson’s disease) से पीड़ित एक बुजुर्ग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान वह एक अखबार न‍िकालते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं. मगर बीमारी की वजह से उनके हाथ काम नहीं करते और कांपने लगते हैं. वह कई बार संभालने की कोश‍िश करते हैं पर बार बार न्‍यूज पेपर गिरने लगता है. इससे उनको पढ़ने में दिक्‍कत होती है. इसी बीच सामने बैठा एक युवक उनकी यह परेशानी समझ लेता है. वह न्‍यूजपेपर का एक सिरा पकड़ लेता है ताक‍ि बुजुर्ग को पढ़ने में दिक्‍कत न आए. जब तक बुजुर्ग न्‍यूज पेपर पढते हैं तब तक वह उसे यूं ही पकड़ा रहता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं (heartwarming videos). बहुत सारे लोग युवक की तारीफ भी कर रहे हैं.

एक घंटे में एक लाख लोगों ने देखा

दिल को छू लेने वाला वीडियो सभी को पसंद आया. इस शख्स की सूझबूझ की हर किसी ने तारीफ की. शेयर किए जाने के एक घंटे के अंदर ही करीब एक लाख बार इसे देखा जा चुका था और पांच सौ से ज्‍यादा लोगों ने लाइक किया था. लोग शानदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, शानदार दोस्‍त आपकी यह कोश‍िश हजारों लोगों को प्रेरणा देगी. मेरा मानना है कि इस प्रकार का संदेश हमें कुछ सिखा सकता है. एक यूजर ने लिखा, वंडरफुल वर्ल्‍ड. यह साबित करता है कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य किसी के जीवन में अंतर ला सकता है.

कई बार तो नशे में समझ लेते लोग

एक शख्‍स ने लिखा, मैं भी इस बीमारी से पीड़ित हूं. यह काफी कठिन है. कई बार लोग भद्दी टिप्‍पणियां भी करते हैं क्‍योंक‍ि उन्‍हें लगता क‍ि बीमारी से पीड़ित शख्‍स नशे में है. मगर इस शख्‍स की उदारता काफी शानदार है और सलाम करने के काबिल है.

This man with Parkinson's disease couldn’t hold his newspaper so a stranger held it still for him so he could read it.

Faith in humanity restored.

(🎥:rosiemegangill)

pic.twitter.com/EbwRkNvAYI

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 7, 2023