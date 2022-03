Vladimir Putin का सख्त रूटीन, देर रात तक जागना और घंटों स्विमिंग, शराब को नहीं लगाते हाथ !

The Most Fit World Leader : दुनिया में कुछ ऐसे लीडर्स ने जिनकी फिटनेस पर मानो उम्र का कोई खास असर ही नहीं है. ऐसे लीडर्स में रूसी राष्ट्रपति (Russia President) व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) का नाम सबसे ऊपर आता है. उनकी उम्र 69 साल है, लेकिन उनका रोज़ाना का रूटीन (Strict Daily Routine of Putin) किसी युवा जितना टफ और सधा हुआ है.

रूस का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin ) को जितना उनके सख्त मिज़ाज की वजह से जाना जाता है, उतना ही कम उनकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानते हैं. क्रैमलिन की ओर से रिलीज़ की जाने वालीं उनकी माचो फोटो देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले KGB में काम कर चुके पुतिन अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं.

देर रात सोना और सुबह देर से उठना

लेखक Ben Judah ने साल 2014 में अपनी किताब “Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin” में रुसी राष्ट्रपति की जीवनशैली को लेकर काफी कुछ लिखा था, जिससे उनकी निजी ज़िंदगी की कुछ झलक सामने आ सकी थी. इसी किताब के मुताबिक पुतिन देर रात तक जागकर काम करते हैं और फिर उनका सुबह का नाश्ता करीब दोपहर में होता है. नाश्ते में पुतिन एक बड़ा ऑमलेट या फिर दलिया खाते हैं. इसके साथ ही कॉटेज चीज़ और क्वेल के अंडे भी परोसे जाते हैं. पुतिन चुकंदर और हॉर्सरैडिश का जूस पीते हैं, जो रूस के एक मशहूर धार्मिक नेता के फार्म से आता है.

पहले KGB में काम कर चुके पुतिन अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं. (Credit-AFP)

ये भी पढ़ें- Video : घने जंगल में पेड़ों के बीच स्कीइंग करती छोटी सी बच्ची, 3 साल की उम्र में ऐसा परफेक्शन !

युवाओं को मात देने वाली एक्सरसाइज़

बेन ने अपनी किताब में लिखा है कि खाने के बाद कॉफी पीकर पुतिन 2 घंटे तक स्विमिंग करते हैं और इस वक्त वो कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं. उनके वर्कआउट शेड्यूल में वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज़ शामिल रहती है. उनके साथ ज्यादातर वक्त उनका काले रंग का लेब्राडॉर कोनी मौजूद होता है. पुतिन ऑफिशियल काम दोपहर बाद शुरू करते हैं. वे इंफॉर्मेशन के शौकीन हैं और अपने बारे में लिखे गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार पढ़ते हैं. पुतिन देर रात तक जागकर काम करते हैं और छुट्टियों में पढ़ाई और पसंदीदा खेलों में वक्त बिताते हैं.

Tags: Russia ukraine war, Trending news, Vladimir Putin