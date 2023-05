ट्रैफिक जाम में फंसी, तो स्कूटी पर ही लैपटॉप खोलकर काम करने लगी लड़की, तस्वीर देख लोग बोले ‘वर्क फ्रॉम रोड’

आज के युवा बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में अपना गांव, घर, शहर छोड़कर बड़े शहरों का रुख करते हैं. इस उम्मीद में कि अच्छे मौके के साथ वो कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे. लेकिन जब उन सपनों के शहर पहुंचते हैं, तो वर्क प्रेशर और समय की पाबंदी का दबाव उनके जीवन पर झलकने लगता है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद स्कूटी पर बैठे बैठे ही लैपटॉप पर काम करती दिखी. जिसने वर्क प्रेशर को लेकर बहस छेड़ दी है.

ट्विटर अकाउंट @nihar_lohiya पर शेयर एक तस्वीर में स्कूटी सवार लड़की लैपटॉप खोलकर काम करती दिखाई दी. तस्वीर बेंगलुरु की बताई जा रही है जहाँ इसे लोग वर्क प्रेशर से जोड़कर देख रहे हैं. जिससे बचने के लिए वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो देने के साथ कुछ लोग इसे वर्क फ्रॉम रोड कह रहे हैं. तस्वीर वायरल हो गई है.



भीषण ट्रैफिक से परेशान लड़की ने स्कूटी पर शुरु किया काम

लड़की की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जो ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद स्कूटी पर बैठे बैठे लैपटॉप पर काम करने लगती है. स्कूटी की ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा था, जबकि लड़की पीछे की सीट पर बैठकर लैपटॉप पर काम करती नजर आईं. तो बगल से गुजर रहे किसी कार सवार ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली ओर सोशल मीडिया पर साझा होते ही ये तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीरें बेंगलुरु की बताई जा रही है जहाँ की ट्रैफिक जाम की समस्या किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में IT सिटी कहलाने वाले बेंगलुरु में ट्रैफिक में ही दफ्तर का काम शुरू करना उनके ऊपर पड़ रहे दबाव को दर्शाता है.

Peak Bangalore moment. Women working on a rapido bike ride to the office. #TrafficJam #TrafficAlert #bangaloretraffic #Bangalore #roadblock #peakbangalore pic.twitter.com/bubbMj3Qbs

