होमवर्क स्‍टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्क‍िल काम होता है. इसे पूरा करने के लिए वे तरह-तरह की तरकीबें अपनाते रहते हैं. कोई दूसरे से कंप्‍लीट करवा लेता है तो कोई मम्‍मी-पापा से ही काम चला लेता है. मगर कई स्‍मार्ट बच्‍चे शॉर्टकट अपनाने लगते हैं. और जब से एआई आया है तब से तो ऐसी खबरों की कोई कमी नहीं. बीते दिनों कई ऐसी खबरें आईं कि स्‍टूडेंट्स ने एआई चैटबॉट से पूछकर होमवर्क पूरे कर लिए. लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी अलग और चौंकाने वाला है. एक स्‍टूडेंट ने मशीन से अपना होमवर्क पूरा कर लिया. यह इतना शानदार था कि टीचर्स भी हैंडराइट‍िंग देखकर कंफ्यूज हो गए.

ट्विटर पर तांसुंग यागेन (@TansuYegen) अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. उन्‍होंने कैप्‍शन में लिखा, ‘टीचर्स- हम सिर्फ हाथ से लिखा प्रोजेक्ट लेंगे एआई (AI)के आने के बाद, इस पर बच्चों का जवाब.’ वीडियो देखकर लोग भी हैरत में हैं. उन्‍हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है. क्‍योंकि इसमें तो नकली और असली का फर्क करना ही मुश्क‍िल है. बिल्‍कुल इंसानों की तरह लिखावट नजर आ रही.

Teachers: “We only accept handwritten work now because of Al’

Students: pic.twitter.com/QrmPsik3fi

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 8, 2023