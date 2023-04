जबसे ChatGPT दुनिया के सामने आया है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ने धूम मचा रखी है. हर तरह के सवालों के जवाब इसके पास हैं. लोग इसके साथ तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं. कोई इसकी मदद से डेटिंग ऐप पर लव लेटर लिख रहा है, तो कोई होमवर्क पूरा कर रहा है. कोई कानूनी नोटिस भेज रहा है तो कोई कव‍िताएं लिखवा रहा है. तमाम स्‍टूडेंट अपने असाइनमेंट पूरा करने के लिए भी इसका सहारा ले रहे हैं. हाल ही में, एक स्‍टूडेंट ने ChatGPT की मदद से निबंध लिख डाला और उसे टीचर को भेज भी दिया. हैरान करने वाली बात है कि टीचर ने इसे पकड़ लिया. लेकिन उन्‍होंने जो जवाब दिया वह काबिलेतारीफ है.

ट्विटर यूजर जस्टिन मूर ने अपने अकाउंट @venturetwins से एक पोस्‍ट शेयर की है जो वायरल हो रही. इससे पता चलता है कि स्‍टूडेंट को शेक्‍सप‍ियर के एक नाटक ट्वेल्थ नाइट पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया. उसने ChatGPT की मदद से तुरंत इसे लिख डाला. एकदम शानदार, लैंग्‍वेज बिल्‍कुल सटीक. पहली बार तो यह देखकर टीचर को भी भरोसा नहीं हुआ कि आख‍िर यह कैसे हो गया. उन्‍होंने ध्‍यान से देखा तो पोल खुल गई. दरअसल, असाइनमेंट को प्रिंट करते समय स्‍टूडेंट ने पहले पैराग्राफ पर ध्यान नहीं दिया, जहां साफ लिखा था कि यह एक AI मॉडल है और असाइनमेंट को पूरा करने में मदद नहीं कर पाएगा.

Teachers: “AI is a disaster, how am I going to know who is cheating?!”

Students: pic.twitter.com/RXGLt4FYKA

