21 साल का लड़का है दुनिया का सबसे 'पनौती टूरिस्ट', जहां भी पहुंचता है, छिड़ जाता है युद्ध !

The Most Disastrous Tourist : दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं और उससे भी ज्यादा अजीब हैं उनके कारनामे. कुछ अलग करने की तमन्ना में कुछ लोग खतरे मोल ले लेते हैं तो कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी ही होती है मुसीबत उनके पीछे-पीछे चलती है. कुछ ऐसी ही किस्मत है एक 21 साल के ब्रिटिश छात्र (Disaster Tourist Stuck in Ukraine) की, जो अपने साथ लड़ाई-झगड़े, दंगे-फसाद लेकर चलता है.

इस लड़के का नाम है माइल्स रूटलेज (Miles Routledge), इस वक्त यूक्रेन (Russia Ukraine War Update) की राजधानी कीव (Kyiv Crisis) में फंसा हुआ है. इससे पहले ये भाई साहब ऐन लड़ाई के वक्त ही अफगानिस्तान घूमने पहुंच गए थे और काबुल में कई दिनों तक फंसे रहे. अब कीव में भयानक गोला-बारूद की बारिश के बीच एक बार फिर माइल्स अटके हुए हैं और उन्होंने खुद सबसे पनौती टूरिस्ट (The Most Disastrous Tourist) बता डाला है.

टूरिस्ट के पहुंचते ही शुरू हुए हमले

माइल्स रूटलेज (Miles Routledge) यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) में बर्मिंघम के रहने वाले हैं. वे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए 25 फरवरी को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे. पोलैंड से कीव पहुंचने के लिए उन्होंने ट्रेन ली थी और इसका स्टेटस भी ट्विटर पर अपडेट किया था. 26 फरवरी को जब रूस कीव पर गोले-बारूद बरसा रहा था, तो माइल्स ने अपने एक ट्वीट में लिखा था- ‘लंदन और बर्मिंघम से कीव अब भी ज्यादा सुरक्षित है, चूंकि मैं बर्मिंघम से हूं, इसलिए ये कह सकता हूं’ माइल्स ने बताया कि डोनेस्क पहुंचने पर यूक्रेन के सैनिकों ने उसे सेना की वर्दी दी और पुतिन का मास्क भी दिया, जिसे पहनकर वो चिल्लाया भी. खुद को माइल्स ने दुनिया का सबसे आफत वाला सैलानी कहा है और बताया है कि उसे इस तरह खतरनाक जगहों पर जाने में मज़ा आता है.

माइल्स रूटलेज (Miles Routledge) अपने ट्विटर से लगातार Ukraine के बारे में लिख रहा है. (Credit- Twitter)

वाकई सनकी है ये आदमी !

यूक्रेन (Ukraine Latest News) में रहते हुए माइल्स ने मज़ाक किया कि वो रूसी वीज़ा के लिए भी एप्लाई कर रहा है, क्योंकि अगर रूस के लोग उसे यूक्रेन में ही मिल गए तो ! उसने अपने लिए एमरजेंसी सैटेलाइट डिवाइस ले रखा है, ताकि वो ट्वीट कर के. वो डोनेस्क, लुहांस्क और क्राइमिया भी जाना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने उसे मना कर दिया है. इससे पहले ये लड़का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तब फंस गया था, जब तालिबान वहां कब्ज़ा कर रहा था. उसने दावा किया था कि एयरपोर्ट आते वक्त तालिबान के लड़ाकों ने उससे पूछा था कि वो कहां से है? जब उसने वेल्स बताया, तो उन्हें समझ नहीं आया और लड़कों ने उसे छोड़ दिया. माइल्ड दक्षिणी सूडान में भी थोड़ा वक्त बिता चुका है, जब वहां गृहयुद्ध चल रहा था.

Tags: Russia, Ukraine, Viral news