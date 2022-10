क्या होती है शादी? स्टूडेंट ने कॉपी पर लिखा ऐसा जवाब कि टीचर ने दिया 'ज़ीरो' नंबर

Viral Post: परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट पूरी ताकत झौंक देते हैं. कई बार तो टीचर को खुश करने के लिए स्टूडेंट कॉपी में नकद पैसे भी डाल देंते हैं. हालांकि ये तरकीब काम नहीं आती. उल्टे टीचर ऐसी हरकतों को देख कर भड़क जाते है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा में दिल की बात अपनी कॉपी में लिख डालते हैं. ऐसा ही एक पोस्ट इन दिनों वायरल हो रहा है. एग्जाम में पूछा गया कि शादी क्या होती है? छात्र ने इसका ऐसा जवाब दिया कि टीचर को ज़ीरो नंबर देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ट्विटर पर इस पोस्ट को शेयर किया है वेलू नाम के एक शख्स ने. सोशल स्टडीज के एग्जाम में जिस छात्र ने शादी पर ऐसा मजेदार जवाब दिया उनका नाम है मुरुका ए पामटैलेंट. टीचर ने उन्हें इस जवाब के लिए 10 में ज़ीरो नंबर दिए. लेकिन इस जवाब को पढ़ कर ये समझा जा सकता है कि इस छात्र ने किताबी बातों को नजरअंदाज करते हुए दिल की बातें लिखी.

क्या लिखा है कॉपी में?

ऐसा लगता है कि छात्र ने शादी के बारे में अपनी समझ का इस्तेमाल किया. छात्र के अनुसार, ‘शादी तब होती है जब लड़की के माता-पिता उससे कहते हैं, ‘अब तुम एक बड़ी महिला हो. हम आपको फिर से नहीं खिला सकते. बेहतर होगा कि जाओ और एक आदमी ढूंढो जो तुम्हें खाना-पीना देना शुरू करे. इसके बाद लड़की एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसके माता-पिता उससे शादी करने के लिए कहते हैं. दोनों खुद को परखते हैं और खुश हो जाते हैं. फिर बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं.’

Full marks granted if I was the teacher, such wisdom at a young age, wish I was smart enough!

— Sunitha Nair 🇮🇳 (@mpsunitha) October 12, 2022