एक टीचर के लिए यह कितने दुख की बात है कि वह पढ़ाने के लिए क्‍लास में जाएं और वहां कोई न हो. एक भी स्‍टूडेंट न पहुंचे. प्रोफेसर जोसेफ मुलिंस ने भी यही महसूस किया, जब वे क्‍लास में गए और पाया कि उनकी कक्षा में कोई नहीं आया था. फिर, उन्होंने इस घटना के बारे में छात्रों को ईमेल करने का फैसला किया. पर उन्‍हें जो जवाब मिला उसने दुखद स्थिति को हास्यास्पद बना दिया. मुलिंस ने पूरी घटना को ट्व‍िटर पर शेयर किया. जिसे पढ़कर आप भी हंस पड़ेंगे.

साउथ डेकोटा में इकोनॉमिक्‍स के प्रोफेसर मुलिंस ने लिखा, आज मेरी 8.15 बजे की क्लास में कोई नहीं आया. 40 स्‍टूडेंट में से 0 स्‍टूडेंट. मुझे बहुत दुख हुआ. सोचा खाली कमरे में बैठकर मैं उन्हें ईमेल करता हूं. मैं अपनी आहत भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर ही रहा था कि 2 मिनट बाद मुझे एक जवाब मिला. एक स्‍टूडेंट ने लिखा, प्रोफेसर-हमें लगता है कि आप गलत कमरे में हो सकते हैं. पर कोई बात नहीं मैं ऑनलाइन हमेशा मौजूद हूं.

Today, nobody showed up to my 8.15am class.

0 students of about 40. Sitting in the empty room, I email them, trying to disguise my hurt feelings.

2 mins later, I get a reply: “Professor, we think you might be in the wrong room.” So anyway off I go to live in a hole forever.

— Joseph Mullins (@josephmullins) February 14, 2023