एक रहस्यमयी स्टडी ने बदल दी पृथ्वी के संरचना पर दुनिया भर की समझ, सॉलिड नहीं है धरती का ‘कोर’

भूगोल और विज्ञान की किताबों में हम पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी की भीतरी संरचना कैसी है. पृथ्वी की संरचना मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बंटी है. सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं. बीच वाले हिस्से को कहते हैं मैंटल और सबसे अंदर पृथ्वी के केंद्र वाले हिस्से को कहते हैं-कोर. कोर को भी दो हिस्सों में बांट दें तो कहते हैं- आउटर कोर और इनर कोर. दुनिया भर के वैज्ञानिक अबतक यही बताते रहे हैं कि पृथ्वी का इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड यानी ठोस है. लेकिन हाल की एक स्टडी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है क्योंकि इस शोध ने कहानी अब बदल दी है.

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि पृथ्वी का इनर कोर न तो सॉलिड है, न ही लिक्विड बल्कि ये सुपरआयोनिक स्टेट में है (Earth’s inner core is neither solid nor liquid, but it is in the superionic state.). सरल शब्दों में समझें तो यह लिक्विड और सॉलिड का अजीब सा मिक्सचर जैसा कुछ पदार्थ है. स्टडी में बताया गया है कि पृथ्वी के इनर कोर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मॉल्यूकल्स मौजूद हैं.

सौ.सांकेतिक: इनर कोर के बारे ज्यादा जानकारी के लिए और शोध की ज़रूररत है

सूरज की तरह तपता है धरती का इनर कोर

माना जाता है कि धरती के इनर कोर का तापमान सूरज की सतह जितना ही गर्म है. जाहिर सी बात है कि जैसे सूरज की सतह पर हम नहीं पहुंच सकते वैसे ही पृथ्वी के इनर कोर तक भी नहीं पहुंच सकते (Can’t reach Earth’s inner core). तो सवाल है कि इसका पता कैसे लगता कि आखिर इनर कोर में है क्या. इस अध्ययन के लिए भूकंप लाने वाली तरंगें काम आती हैं. भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के भीतर किस गहराई पर सॉलिड, लिक्विड या मिक्स पदार्थ हैं (At what depth are solid, liquid or mixed substances inside the earth?). इसी तरह से शोध करते हुए वैज्ञानिक अबतक पृथ्वी के अंदर तक झांक पाए हैं.

इनर कोर के बारे ज्यादा जानकारी के लिए होंगे शोध

हालिया शोध इस मामले में बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इससे पृथ्वी की संरचना के बारे में नए सिरे से खोजबीन करने की गुंजाइश बढ़ गई है. अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस संबंध में और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है तब जाकर पुख्ता तौर पर यह बताया जा सकेगा कि पृथ्वी का इनर कोर आखिर किस चीज से बना है.

