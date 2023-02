बीते कुछ दिनों से अमेर‍िका में चीन के गुब्‍बारे दिखने के बाद जासूसी की चर्चा काफी जोरों पर है. तमाम विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि चीन अलग-अलग तरकीब भिड़ाकर अमेरिकी लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है. वैसे भी जासूसी किसी भी देश के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार होता है. जंग में यह बात एकदम सटीक साबित होती है. जिसके पास जितने जांबाज जासूस होते हैं, उसका पलड़ा उतना ही भारी होता है. अब साइंटिस्‍ट एक कदम आगे की सोच रहे हैं. अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मरे हुए पक्ष‍ियों से इंसानों की जासूसी की एक तकनीक इजाद की है. दुनिया में यह अपने तरह का अनोखा मामला है.

न्‍यू साइंटिस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने टैक्सिडर्मिड मृत पक्षियों को ड्रोन में बदलने का तरीका खोज लिया है. इसका इस्तेमाल जासूसी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स साइटेक फोरम में पेश किए गए उनके पेपर के अनुसार पक्षियों की तरह दिखने वाले ड्रोन को डिजाइन करने वाले शोधकर्ताओं ने कहा कि वे जल्‍द इसे पूरा करेंगे और सेना को लोगों की जासूसी करने के लिए सौंपा जा सकेगा.

🚨| NEW: Scientists transform dead birds into drones that could be used for ‘military spying’‼️ pic.twitter.com/pO5O2l9ubD

— Pubity (@PubityIG) February 16, 2023