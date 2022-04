Video : खिलौनों की तरह खतरनाक सांपों से खेलती है बच्ची, वीडियो देख दंग रह जाते हैं लोग

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) होने वाले वीडियो में अगर खतरनाक जानवरों (Wildlife Videos) और इंसान की दोस्ती दिख जाए, तो लोगों को ये खूब पसंद आते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ज़हरीले-खतरनाक सांपों के साथ ऐसी दोस्ती (Little Girl Playing with Snakes) कर बैठी है कि उसे खिलौनों और सांपों का फर्क ही नहीं रहा है.

इस बच्ची का नाम एरियाना है और इसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल होगी. बच्ची को सांपों के साथ खेलना खूब पसंद है. वो तरह-तरह के ज़हरीले सांपों के साथ रहती है और उनसे पालतू कुत्ते-बिल्लियों की तरह खेलती है. सांप भी मानो बच्ची से अच्छी तरह परिचित हैं और अपनी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. बच्ची के बायो में भी लिखा हुआ है कि उसे सांपों को लेकर अलग ही जुनून है.

खतरनाक सांप बन गए हैं खिलौने

वायरल हो रहे वीडियो में एरियाना घर में ही मखमली कार्पेट पर लेटी हुई है. उसने अपने पैरों पर एक सफेद रंग का सांप लटका रखा है. वो सांप को मानों पैरों से झूला झुला रही है और उसका मुंह अपनी ओर खींचकर उसे प्यार भी करती है. सांप भी बच्चीके साथ इस मोमेंट को पूरा एंजॉय कर रहा है.

इससे पहले भी बच्ची का एक वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वो स्विमिंग पूल के पास लेटे हुए एक काले सांप के साथ खेल रही है. सांप बच्ची के शरीर पर टहल रहा है और उसे जरा भी डर नहीं लगता है.

वीडियो देख लोगों के होश उडे़

बच्ची को भले ही सांपों के साथ करामात करने में मज़ा आ रहा हो, लेकिन देखने वाले इस कारनामे को देखकर दंग हैं. एरियाना के वीडियो को हज़ारों लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर snakemasterexotics नाम के अकाउंट से शेयर किया जाता है. लोगों के कमेंट देखकर ही पता चलता है कि वे बच्ची की इस हरकत से न सिर्फ दंग हैं, बल्कि डरे भी हुए हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि इस तरह बच्ची की ज़िंदगी खतरे में है, जबकि बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद भी आते हैं. हालांकि बच्ची के पिता भी सांपों के मामले में मास्टर हैं, ऐसे में उसने ये गुण ज़रूर उन्हीं से सीखा है.

