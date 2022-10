Viral Video: नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत गिरगिट, कुदरत ने चुन-चुनकर भरे हैं सुंदर रंग!

Video of Panther Chameleon: कुदरत ने हमारी धरती पर हर एक चीज़ में चुन-चुनकर रंग भरे हैं. फिर चाहे ये पेड़-पौधे और फूल हों या फिर जीव-जंतु. हर चीज़ को मानो कुदरत ने मन लगाकर काफी सोच-समझकर सजाया है. इनमें से कुछ जानवरों के बारे में तो हम इतना जानते भी नहीं हैं और जब पहली बार हमारी आंखों के सामने उनका कोई फोटो या वीडियो आता है, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं.

इंटरनेट की दुनिया का इतना विस्तार होने के बाद हम धरती के कोने-कोने में बिखरे हुए जंतुओं के बारे में जानने और समझने लगे हैं. ऐसे ही एक वायरल हो रहे वीडियो में एक गिरगिट दिखाई दे रहा है, जो खूबसूरत रंगों में रंगा हुआ है. आपको देखकर यकीन ही नहीं होगा कि वाकई गिरगिट ही है क्योंकि कुदरत ने खुद ही इसे बेहद खूबसूरती से सजाया है.

खूबसूरत गिरगिट का वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा गिरगिट दिखाई दे रहा है. इसे एक शख्स ने हाथ में ले रखा है और आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे ये किसी कलर पैलेट की तरह ब्राइट रंगों में सजा हुआ है. आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये गिरगिट कुदरती तौर पर ऐसा ही है क्योंकि इसके शरीर पर सजा एक रंग परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है. इस वीडियो को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा किया है और कैप्शन दिया है- भगवान से बेहतर पेंटर कौन हो सकता है?

Who can be a better painter than god 👌 pic.twitter.com/UhUgWRZCm6

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 10, 2022