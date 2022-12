मन्नत के चक्कर में हाथी की मूर्ति में ऐसा फंसे जनाब, बड़ी मशक्कत से छूटी पैरों तले अटकी जान

हिंदुस्तान में भक्ति के एक से एक अनेकों रूप देखने को मिलते हैं. मन्नत पूरी करने के लिए लोग उपवास रखते हैं. कोई परिक्रमा करता है. मन्नत के लिए कोई लेट लेट तक भगवान के दरबार पहुंचता है. तो कोई एक पैर पर घंटो खड़े रहकर तपस्या करता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवनभर दाढ़ी और बाल न कटाने का भी प्रण ले लेते हैं. भक्त अपनी भक्ति साबित करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने पर तुल जाते हैं. लेकिन इन दिनों एक ऐसी भक्ति का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भक्त पर तरस भी आएगा और खूब हंसी भी आएगी.

ट्विटर के @nkk_123 पर शेयर वीडिओ में भक्त की भक्ति ने उसकी जान सांसत में अटका दी. वायरल वीडियो में एक शख्स मंदिर में बनी हाथी की मूर्ति के पैरों तले फंसा दिखाई दिया. अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए वो ऐसा कर रहा था लेकिन जब बदन अटका तो बाहर निकलने में जान सूख गई. भक्ति का ऐसा नमूना देख लोग हैरान हो गए.

भक्ति के चक्कर में हाथी के पैर में फंस गया बेचारा

भक्ति से जुड़े वायरल वीडियो में एक शख्स मंदिर में स्थापित हाथी की मूर्ति के पैरों के बीच में फंसा दिखाई दे रहा है. जिसे निकालने के लिए आसपास मौजूद लोग अलग अलग आइडियाज़ दे रहे हैं. लेकिन किसी का आइडिया काम नहीं आ रहा. भक्त रूपी शख्स जस का तस हाथी के पैरों तले फंसा दिखाई दे रहा था. आधा शरीर पैरों के दाहिनी तरफ तो आधा शरीर पैरों की बाईं तरफ फंस गया था. ना वो अंदर आ पा रहा था. ना पीछे से बाहर निकल पा रहा था. कुल मिलाकर मन्नत पूरी करने के चक्कर में उसकी जान सांसत में अटक गई थी. और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. भगवान को प्रसन्न करने का चस्का शख्स को महंगा पड़ गया. इस वीडियो को लोगों ने अलग अलग अकाउंट से बेहद फनी अंदाज में शेयर किया.

Any kind of excessive bhakti is injurious to health 😮 pic.twitter.com/mqQ7IQwcij

— ηᎥ†Ꭵղ (@nkk_123) December 4, 2022