कभी देखा है ऐसा तूफान? छप्पर और पेड़ ही नहीं, आसमान में उड़ने लगा सोफा, लोग बोले-'अपग्रेड हो गई जादुई कालीन'

आंधी, तूफ़ान, बवंडर कुदरत के ऐसे क़हर है जो सब कुछ बर्बाद और तबाह कर देने के लिए जाने जाते हैं. तेज़ हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा रहती है. बड़ी बड़ी गाड़ियां, पेड़, छत छप्पर तो ऐसे उड़ते हैं जैसे पत्ते हों. कुदरत के ऐसे कहर से बचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. भयंकर तूफान का एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो अब तक का सबसे अनोखा रूप होगा.

कभी आसमान में उड़ता सोफा देखा है, बेशक नहीं. लेकिन ट्विटर अकाउंट @GuruOfNothing69 पर शेयर वीडियो में आसमान में उड़ता सोफा देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो तुर्की के अंकारा का है, जहाँ पिछले दिनों आए तूफान में ये मंजर देखने को मिला.

ऐसा तूफान जो हवा में उड़ा ले गया सोफा

वायरल वीडिओ में एक सोफा हवा में किसी पतंग की तरह उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आप इस वायरल क्लिप को एनीमेशन या ग्राफ़िक्स का कमाल समझ रहे हैं तो जनाब आप गलत हैं. ये वीडियो तूफान की भयावहता का हाल बयां करने के लिए काफी है. मामला तुर्की की राजधानी अंकारा का है. जहाँ पिछले बुधवार यानी 17 मई को एक भयंकर तूफान आया. जिसमें पेड़ पौधों की तरह ही भारी भरकम सोफा भी हवा में उड़ता दिखाई दिया तो लोग दंग रह गए. अब तक आंधी तूफान के न जाने कितनी ही घटनाएं देखने सुनने को मिली होंगी. लेकिन कोई भी तूफान इतना जबरदस्त होगा कि भारी भरकम सोफा हवा में पतंग की तरह लहराता नजर आएगा. ये शायद ही कभी किसी ने सोचा या देखा होगा लिहाजा सोशल मीडिया पर साझा होते ही ये वीडियो जबरदस्त वायरल तो हो ही रहा है साथ ही लोगों को हैरान और परेशान भी कर रहा है.

Multiple sofas flying during storm in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/gWpzUuwDM8

— Guru of Nothing (@GuruOfNothing69) May 17, 2023