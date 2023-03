Viral Video: पेड़ पर बना दी ऐसी जबरदस्त पेंटिंग, असली-नकली का फर्क करना होगा मुश्किल, आंखें भी खा जाएंगी धोखा

इंटरनेट पर आपने न जाने कितने ही ऐसी पेंटिंग देखे होंगे जिसे देख आप उसके मुरीद हो जाएं. खूबसूरती देख आँखें चौंधिया जाएं. कूची के कमाल को देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. लेकिन हाथों से किसी को थ्रीडी पेंटिंग बनाते शायद ही आपने देखा होगा. ऐसी पेंटिंग जो दिल दिमाग और आँखों को भ्रमित कर दे. अपनी गजब की कलाकारी से आप को सम्मोहित कर ले. ऐसी पेंटिंग सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है.

ट्विटर पेज @Gabriele_Corno पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक आर्टिस्ट पेड़ के तने पर पेंटिंग बना रहा है. पेंटिंग पूरी होने के बाद जो नजारा आया उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. कुछ मिनट पहले तक जहां पेड़ नजर आ रहा था वहां एक उड़ता कबूतर दिखाई देने लगा. पेंटिंग के जरिए आर्टिस्ट ने जबरदस्त भ्रम पैदा किया था. वीडिओ को 69 हज़ार से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

3 डी पेंटिंग को देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप

वायरल वीडियो में एक आर्टिस्ट पेड़ के तने को अपने कैनवस की तरह इस्तेमाल करता है पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले वो पेड़ पर प्लास्टिक रैप कर देता है. फिर उसके ऊपर अपने ब्रश और रंगों का जादू बिखेरता है. नज़रों को धोखा देने पेंटिंग में उसने सफेद कबूतर को हवा में कब टिका दिया पता ही नहीं चला. पहले पेड़ के दोनों किनारों पर बचे हिस्से पर धीरे-धीरे पेंटिंग आगे बढ़ती रही और उसकी कूची कमाल दिखाती रही. कुछ ही देर बाद पेड़ अदृश्य सा नज़र आने लगा. ये पेंटिंग आंखों को धोखा दे रही थी. लोगों को भ्रमित कर रही थी. क्योंकि देखते ही देखते आँखों के सामने बन रही यह पेंटिंग ऑप्टिकल इल्यूजन बन गई. जिससे पहली नजर में समझने में वक्त लगेगा.

Folk artist goes viral for his uncanny 3D graffiti painting pic.twitter.com/LkCRhOW8Hc

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 5, 2022