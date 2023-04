ऐसा एक्सीडेंट जिसे देख फटी रह गई आंखें, गाड़ी का हाल देख पूछ बैठे लोग- ‘क्या आसमान से टपककर कार में घुसा पोल?’

सड़क हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं कई बार सड़क पर ही दुर्घटनाएं इतनी भयावह होती है कि देखकर रूह कांप उठेगी तो कई बार हादसे का शिकार बनी गाड़ियों की हालत ऐसी हो जाती है एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा यह सोचना ही दिमाग को चकरा देने वाला होता है. कई बार तो ऐसा भी होता है कि दुर्घटना की गुत्थी ही नहीं सुलझ पाती. ठीक ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहाँ एक कार हादसे की मंजर ने लोगों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया एक्सीडेंट भयानक था लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों को अचरज से भर रहा था.

ट्विटर अकाउंट @ClownWorld_ पर शेयर वीडियो में एक कार का एक्सीडेंट देखकर आपका सिर चकरा जाएगा. हादसे का शिकार बनी गाड़ी सड़क किनारे लेकिन खंभे के बीच इस कदर फंसी कि आँखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया. खंभा कार के बिल्कुल बीचों बीच इस कदर जा फंसा के देखकर लोग पूछ बैठे कि ‘क्या आसमान से टपका था खंभा’? वीडियो को 26 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

I have so many questions pic.twitter.com/JrXmBjw5uP

— Clown World ™ (@ClownWorld_) April 19, 2023