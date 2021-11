लड़के का अजीबोगरीब दावा- 'पिछले जन्म में था एलियन', IQ देखकर वैज्ञानिक भी रह गए दंग

अंतरिक्ष के रहस्यों (Secret of Space) और एलियंस (Alien) को लेकर तमाम तरह के दावे और शोध रोज़ाना सामने आते रहते हैं. अब एक ऐसा ही अजीबोगरीब दावा (Weird Claim By Russian Man) सामने आया है रूस के रहने वाले एक लड़के की ओर से. वोल्गोग्राद (Volgograd, Russia) के रहने वाले 24 साल के बोरिस्का (Boriska Kipriyanovich) का दावा है कि वो पिछले जन्म में एलियन था और उसका जन्म लाल ग्रह मंगल (Man Claims to born on Mars) पर हुआ था.

बोरिस्का (Boriska Kipriyanovich) अब 24 साल का है, लेकिन बेहद कम उम्र में ही उसने अंतरिक्ष को लेकर अपने ज्ञान के चलते सुर्खियां बटोरी थीं. बचपन में ही उसने वैज्ञानिकों को अपने तेज़ दिमाग और हाई आईक्यू लेवल से हैरत में डाल दिया था. अब इस शख्स का दावा है कि वो पिछले जन्म में एलियन (Man Claims to born on Mars) था और पृथ्वी से उसका कोई नाता नहीं था.

मंगल ग्रह पर हुआ था पिछला जन्म

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स ने दावा किया है कि वो पिछले जन्म में लाल ग्रह पर रहा करता था. उसका पुनर्जन्म होने के बाद वो धरती पर आया. लड़के ने ये भी दावा किया है कि Mars पर मौजूद एलियन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाय ऑक्साइड से सांस लेते हैं. जब वे धरती पर आएंगे, तो वे अपने साथ इसे लेकर ही आएंगे. लड़के ने धरती पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर एक बड़ा रहस्य छिपे होने की भी बात कही है. उसका ये भी कहना है कि Sphinx के खुलने के बाद इंसान की ज़िंदगी में काफी परिवर्तन आ जाएगा.

एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब दावे

बोरिस्का (Boriska Kipriyanovich) की मां का कहना है कि उनके बेटे का IQ लेवल हमेशा से ही काफी ज्यादा था. कई बार वो खुद भी इसे समझ नहीं पाता. उसने कुछ महीने की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिाय था और डेढ़ साल की उम्र में ही लिखने और पढ़ने लगा था. उसके माता-पिता जब उसे स्पेस के बारे में बताते थे, तो वो अक्सर मंगल ग्रह के बारे में बात करना शुरू कर देता था और छोटी सी उम्र में ही एलियन सभ्यता और अंतरिक्ष की बातें किया करता था. उसका कहना है कि मार्स पर एक लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर विस्फोट के बाद ज्यादातर लोग मर गए, लेकिन कुछ लोग अब भी ज़िंदा हैं. उन्हें घर और हथियार बनाना आता है.