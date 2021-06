Superhot दादी की उम्र का अंदाजा लगाना है मुश्किल, लाइन मारते हैं पोते के उम्र के लड़के

अपनी उम्र से कम दिखने की तमन्ना हर किसी की होती है. हालांकि 58 साल की उम्र में फिट (Fitness in Old Age) रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है. ऐसी ही एक सुपरफिट मॉडल (Superfit Model) की तस्वीरें इंटरनेट (Viral Pictures) पर छाई हुई हैं. उन्हें देखकर कोई भी कहेगा - Age is just a number.मैगी (Maggie Chruścickam) नाम की इस बॉडीबिल्डिंग सुपर मॉडल (Bodybuilding Super Model) को तब तक कोई नहीं जानता था, जब तक कि उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर नहीं की थीं. 57 साल की उम्र में उन्होंने खुद को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर फोटोशूट कराया. ये तस्वीरें जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर डालीं. खुद से 20-30 साल छोटे लड़कों की भी नींदें चुरा लीं. हालांकि वे खुद बताती हैं कि उन्हें छोटे लड़के पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन डेटिंग का उनका कोई इरादा नहीं है.मैगी बताती हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र से ही फिटनेस ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी. 40 साल की उम्र (Fitness Routine in 40s) में वे हफ्ते में 5 बार जॉगिंग किया करती थीं. टेनिस, योग, स्कीइंग और स्विमिंग में भी हिस्सा लेती थीं. उन्हें लगता था कि व्यायाम से उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस वक्तभी वे 5-6 बार 2-2 घंटे के लिए वर्कआउट करती हैं और प्रोटीन से भरपूर डायट लेती हैं. जिस उम्र में घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, मैगी उस उम्र में 70 किलो का वेट लेकर स्क्वॉट और लिफ्टिंग करती हैं. उनका कहना है कि उन्हें व्यायाम की लत ही लग चुकी है.मैगी बताती हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज़ के ज़रिये अपनी शेप्ड और सेक्सी बॉडी बेहद पसंद है. फिलहाल मॉडलिंग कर रहीं मैगी का मानना है ये उनका प्यार है और कैमरा के सामने वो कुछ और ही होती हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर भी उनके फिट एंड सेक्सी फिगर के लिए तरह-तरह के कमेंट मिलते हैं. वे बताती हैं कि उनकी तारीफ करने वाले कमेंट उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन घटिया और अश्लील बातें करने वालों को वे तुरंत ब्लॉक कर देती हैं. मैगी फिलहाल अपना लक्ष्य बिकिनी कॉम्पटीशन जीतना बना चुकी हैं. उन्हें 30 साल तक के लड़के भी कई बार प्रपोज़ करते हैं, लेकिन वे मानती हैं कि उन्हें कम उम्र के लड़कों को डेट नहीं करना है.