उड़ान के दौरान सरप्राइज़ ने किया हैरान, फ्लाइट में घुटनों पर बैठकर लड़की को किया प्रपोज! वीडियो ने जीता दिल

इन दिनों फ्लाइट के अंदर की ऐसी ऐसी तस्वीरें बाहर आई है जो निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती. 2022 में फ्लाइट की डर्टी पिक्चर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जिसके बाद लोगों ने हवाई यात्रा के लेवल को निचला कहना शुरू कर दिया था. लेकिन डर्टी पिक्चर्स के बीच फ्लाइट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो निश्चित रूप से आपका दिल छू लेगा. ना लड़ाई ना झगड़ा, बल्कि हवा में प्यार के वीडिओ ने लोगों का मन तरोताजा कर दिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर रमेश कोटनाना नाम के यूज़र ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें फ्लाइट के अंदर शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को कमाल का सरप्राइज़ देकर है हैरान कर दिया. केबिन क्रू की मदद से बनाए गए वीडियो में घुटनों के बल बैठकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता दिखा शख्स. वीडियो को देख लोगों ने कहा- Love is in the Air.

हजारों फिट ऊंचाई पर हवा में लड़के ने किया मंगेतर को प्रपोज़

वीडिओ में एक शख्स हाथ में पोस्टर लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया और उस सीट के पास जाकर खड़ा हुआ, जिसके विंडो साइड पर एक लड़की बैठी थी. जो निश्चित रूप से शख्स को जानती थी. तभी तो लड़के के हाथ में पोस्टर देखकर वह चौंकी और फिर अपनी सीट से बाहर आ गई. जिसके बाद लड़के ने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया और खूबसूरत अंगूठी सामने कर दी. जिसे देखते ही लड़की खुशी के मारे झट से लड़के के गले लग गयी.

एयर इंडिया के फ्लाइट में मैरिज प्रपोज़ल का वीडिओ हुआ वायरल

वीडिओ शेयर कर कैप्शन लिखा गया- “शादी का प्रपोजल स्वर्ग में बनाया गया था. लव इन द एयर. एक जोड़े के लिए शादी की घंटी बज रही थी AirIndia की उड़ान पर Mumbai जब एक शख्स एक हवा के बीच घुटने पर बैठ गया और अपने fiancee को प्रपोज किया, जो उसके रोमांटिक अंदाज़ से हैरान रह गई.” केबिन क्रू की मदद से इस हवाई प्रपोज़ल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया. जिसमें शादी का बेहद खूबसूरत और सरप्राइजिंग अंदाज देखकर फ्लाइट में यात्रा कर रहे पैसेंजर्स भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए. प्यार भरे नजारे को देख मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई. ये वीडिओ लोगों को बेहद पसंद आया और लोग कहने को मजबूर हो गए कि- Love is in the Air. यह विडिओ एयर इंडिया की फ्लाइट का है जो मुंबई के लिए उड़ान भर रही थी.

Tags: Air India Flights, Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, Viral Video on Social Media