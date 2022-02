पहाड़ी दादी की शानदार अंग्रेजी सुन रह जाएंगे दंग, कभी सुना है किसी का इतना सही उच्चारण!

उम्र चाहे जो हो अगर सीखने की ललक दिल में हो तो कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं. कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती. कई बार ऐसा होता है जब हमारे सोच के विपरीत कोई घटना आंखों के सामने हो जाए और हमारी आंखे फटी की फटी रह जाएं. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एक बुज़ुर्ग दादी ने.

एक बुज़ुर्ग महिला का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है (Video of an elderly woman is very viral in social media these days.). जिसमें वो ऐसी शानदार अंग्रेजी बोलती दिख रही हैं की आप भी चकित रह जाएंगे. वीडियो एक महिला ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया जिसके बाद लोग उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.

दादी मां की फर्राटेदार अंग्रेज़ी

सईद स्लीत शाह (Syed Sleet Shah) नाम की महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कश्मीरी दादी का फर्राटेदार अंगेज़ी वाला वीडियो (Grandma’s spunky English video goes viral) शेयर किया तो देखने वालों की बाढ़ आ गई. 37 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक 80 हज़ार के ज्यादा बार देखा जा चुका है. नीचे काफी लोगों ने इसे पसंद किया और अपनी राय भी साझा की. दरअसल इस वीडियो में दिख रही बुजुर्ग महिला कहां की रहने वाली हैं ये तो नहीं पता मगर उनके पहनावे और बोली के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये किसी पहाड़ी गांव से ताल्लुक रखती होंगी.

The circle of life ! 💜

They taught us how to talk when we were babies and how the turntables ! What is even more wholesome is that learning is a consistent process in life ! 💫 pic.twitter.com/NxQ7EHjAwZ

— Syed Sleet Shah (@Sleet_Shah) February 14, 2022