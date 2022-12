Swiggy ने पूछा- 'दिल टूटता है तो क्या खाते हो?' लोगों ने दिए एक से बढ़कर एक जवाब ...

Swiggy Viral Tweet: कहते हैं दिल टूटना किसी को भी गम में डुबो देता है. कुछ लोगों का कहना है कि ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि किसी से बयां नहीं किया जा सकता तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ भी खाने-पीने का मन ही नहीं करता. हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दिल टूटने का गम भुलाने के लिए अपने ब्रेकअप के बाद खूब खाते-पीते हैं.

ऑनलाइन फूड ऐप स्विगी ने अपने कस्टमर्स से कुछ ऐसा सवाल पूछा, जिसके एक से बढ़कर एक मज़ेदार जवाब (Swiggy Asks People Interesting Question) सुनने को मिले. लोगों की दिलचस्प डिशेज़ वाली पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई. आइए आपको भी बताते हैं कि दिलजले लोगों को ब्रेकअप का दर्द भुलाने के लिए आखिर क्या-क्या खाने का मन करता है.

दिल टूटा तो क्या खाओगे जनाब?

आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, ऐसे में दिल जुड़ने और दिल टूटने की भी मार्केटिंग हो रही है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Swiggy ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिये लोगों से सवाल किया है कि – ‘दिल टूटने का नाम सुनते ही कौन सी पहली डिश आपके दिमाग में आती है?’ थोड़े ही दिन पहले स्विगी ने बताया है कि लोगों को साल 2022 में सबसे ज्यादा पसंद बिरयानी आई. अब Swiggy ने जो सवाल लोगों से किया है, वो काफी पॉपुलर हो रहा है.

what’s the first dish that comes to your mind when you hear “heartbreak”?

— Swiggy (@Swiggy) December 21, 2022